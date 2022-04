Horóscopo Infobae: conoce cuáles son los 3 signos que le mienten más a sus parejas

Saber con quien habla una persona por WhatsApp. (foto: En Pareja)

Según la astrología, cada signo zodiacal tiene características propias que lo hacen único y diferente a los demás. Estas se reflejarán en los diferentes aspectos de su vida como en su relación con la familia, en lo sentimental, en la parte social, en lo relacionado al trabajo y más.

Todos los signos tienen características positivas que los hacen destacar del resto como su determinación u optimismo, pero también poseen otras que son menos atractivas y pueden llegar a afectar su relación con las personas que los rodean. Este es el caso de quienes tienen una mayor facilidad para decir mentiras u ocultar la verdad a sus parejas, si bien las razones por las que lo hacen no son necesariamente para tapar algo malo, decir la verdad todo el tiempo no es su fuerte.

Si quieres enterarte cuáles son los 3 signos del zodiaco que le mienten más a sus parejas, continúa leyendo la siguiente nota y averigua si eres uno de ellos.

GÉMINIS (DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los nacidos bajo el signo de Géminis ocupan el primer lugar en la lista de los que más mientes a su pareja. Sin embargo, tranquilo si tu pareja es de este signo ya que no necesariamente lo hacen para ocultar algo malo.

Lo que pasa con los gemelos del zodiaco es que suelen ser bastante rápidos en detectar las cosas que le molestan a su pareja y por eso piensan que la mejor forma de evitar conflictos es ocultando la verdad y no diciendo nada. Por eso si paso algo que ellos siente que te puede molestar, por más que no sea grave, lo más seguro es que no te lo cuenten para evitar problemas.

TAURO (DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Los Tauro suelen ser personas que valoran mucho su privacidad, por lo que las mentiras a las que puedan recurrir van a ser con el objetivo de cuidar su intimidad y espacio personal que es algo que valoran bastante.

Eso si, los toro también son conocidos como uno de los signos más leales del zodiaco así que nunca te ocultarán las verdad con la intención de lastimarte o herirte solo como medida para mantener temas privados.

PISCIS (DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las personas del signo Piscis también forman parte de la lista de los que más mienten a sus parejas. La motivación de los peces para ocultar la verdad viene del hecho de que les gusta demasiado complacer a los demás, por lo que prefieren mentir antes que lastimar a otro con la verdad.

Si bien lo hacen con la intención de no herir al otro, si sus mentiras son descubiertas tienden a hacerse la víctima y dramatizar la situación debido a lo emotivos que son.

CALENDARIO DE SIGNOS

Aries del 21 de marzo al 19 de abril

Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

Géminis del 21 de mayo al 20 de junio

Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

Leo del 23 de julio al 22 de agosto

Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Libra del 23 de septiembre al 21 de octubre

Escorpio del 22 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero

Acuario del 20 de enero al 18 de febrero

Piscis del 19 de febrero al 20 de marzo

