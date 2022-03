Daniel Salaverry es designado consejero presidencial de Pedro Castillo

Daniel Salaverry asistió a Palacio de Gobierno por segunda vez en la semana. Foto: Congreso

Cuando la atención del Perú estaba centrada en la ratificación del indulto humanitario para Alberto Fujimori tras el fallo del Tribunal Constitucional, Daniel Salaverry fue designado como consejero presidencial, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

“Se resuelve designar al señor Daniel Salaverry Villa al cargo de consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental, cargo honorario”, dice el documento.

Según el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, “el Despacho Presidencial cuenta con una Comisión Consultiva que está conformada por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por resolución suprema”.

“El cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza. No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada (...) no genera vínculo laboral de ninguna naturaleza con el Despacho Presidencial”, se detalla.

La resolución N° 112-2022-PCM, que lleva la firma del presidente Pedro Castillo y el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se precisa que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza.

El Peruano.

Cabe precisar que el extitular del Congreso de la República visitó esta mañana Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el mandatario Castillo Terrores. A su salida, comentó a la prensa que habló con el jefe de Estado sobre cambios en la estructura del Gobierno, sin embargo, no precisó si se refería a la salida de ministros.

“Lo que el presidente siempre me ha dicho es que los ministros están en permanente evaluación; y el día de ayer anunció que va a hacer algunos cambios en la estructura del Gobierno. (Pero) no puedo anunciar si esto se refiere a ministros o no”, manifestó.

“A la luz de las circunstancias, creo que sería bueno que el presidente oxigene su Gabinete y haga los cambios en aquellos sectores que no están dando resultados, porque están siendo muy cuestionados por la población”, sentenció.

SOBRE INDULTO A ALBERTO FUJIMORI

Previo a la decisión del TC, sobre la liberación de Fujimori Fujimori, Salaverry manifestó que se debe respetar los fallos de nuestro sistema de justicia, “nos guste o no”. Además, expresó que “la opinión del señor presidente la debe de dar el vocero de Gobierno, que es primer ministro. No he hablado con el presidente respecto a este tema”.

“Mi punto de vista personal es que se tiene que respetar la decisión de nuestro sistema de justicia, nos guste o no nos guste. Estamos dentro de un marco constitucional, de un estado de derecho”, agregó.

CRITICÓ A CÉSAR NAKASAKI

Por último, criticó que el abogado de Karelim López, César Nakasaki, ande revelando ante la prensa que supuestamente Pedro Castillo conversó telefónicamente con la investigada empresaria, declaraciones que solo debería dar a la Fiscalía para no entorpecer las investigaciones, a su parecer.

“No he conversado con el presidente Castillo respecto a estos temas legales. Sin embargo, a título personal, le puedo decir que me sorprende que un abogado con la experiencia y trayectoria del doctor Nazakaki esté anunciando esto en los medios de comunicación y no recomendándole a su defendida que no lo haga frente a un fiscal, para que el fiscal pueda investigar y pueda corroborar si esta versión tiene asidero, tiene alguna prueba o simplemente es una estrategia para complicarle la situación del presidente en vista que se viene una moción de vacancia”, precisó.

