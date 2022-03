Perú vs. Paraguay: Memes previo al partido podría poner a la ‘Blanquirroja’ en zona de repechaje

Mira los mejores memes previo al encuentro entre Perú vs. Paraguay. (Foto: Twitter)

Perú vs. Paraguay EN VIVO. Este martes 29 de marzo la ‘Blanquirroja’ se juega la vida en el último partido de las Eliminatorias Qatar 2022. En caso de ganar, la selección peruana alcanzaría el quinto puesto y se metería en la ansiada zona de repechaje contra el quinto de la Confederación Asiática.

Esta tarde, el posible once titular escogido por Ricardo Gareca, entrenador de la ‘Bicolor’, estaría integrado por Pedro Gallese, Luís Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapa, Sergio Peña, Christopher Gonzáles, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula.

En el caso de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, director técnico del equipo guaraní, habría escogido a Antony Silva, Robert Rojas, Iván Alonso, Omar Alderete, Richard Sánchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortíz, Julio Enciso y Ángel Romero.

Recordemos que la selección peruana deja atrás la derrota en Uruguay, con polémica por supuesto gol no cobrado a Miguel Trauco a poco del final, para concentrarse en este importante encuentro. A diferencia de Colombia y Chile, Perú se encuentra en ventaja a comparación de las selecciones mencionadas, ya que estas dependen del resultado que saque Perú hoy.

MEMES

Los hinchas peruanos están más que ansiosos por este importante partido, que podría significar medio boleto para ir nuevamente al Mundial. A través de las redes sociales, los internautas apoyaron a la ‘Blanquirroja’ con divertidos memes. Estos son algunos de ellos.

¿CÓMO VER PERÚ VS. PARAGUAY EN VIVO ONLINE?

Para ver el Perú vs Paraguay EN VIVO por streaming puedes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo y puedes disfrutar de su programación en vivo y en directo online. También puedes verlo por la señal de YouTube, AQUÍ.

Recuerda que el canal cuenta con sus aplicaciones en los dispositivos móviles, TV y tablet:

También puedes ver el partido Perú vs. Paraguay EN VIVO vía Movistar, el cual se puede sintonizar Movistar Deportes por el canal 3 y en el 703 (HD). Para ver el encuentro por streaming tienes que ingresar a Movistar Play Full que es solo para clientes de Movistar TV.

El canal cuenta con sus aplicaciones en los dispositivos móviles, TV y tablet:

HORARIO DE PERÚ VS. PARAGUAY EN EL MUNDO

Argentina | TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | Canal del Fútbol

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | Tigo Sports

Perú | Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Estados Unidos | Fubo Sports Network

Uruguay | VTV Uruguay

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS. PARAGUAY

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (Este): 19:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

