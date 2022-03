Perú vs. Paraguay: Hinchas llegan desde Florida y consiguen entradas en reventa por 800 soles

La selección peruana dejará todo en la cancha para buscar una nueva clasificación para llegar a un Mundial. Créditos/Andina

Perú vs. Paraguay. Este martes es decisivo para nuestra selección de fútbol y es que estamos a nada de las Eliminatorias Qatar 2022. El amor por la bicolor corre por la sangre de millones de peruanos que esperan que esta tarde nuestro equipo anote esos goles que nos llevarán a la victoria.

Tanto es la pasión por el fútbol que aficionados al equipo de Ricardo Gareca, llegaron desde Estados Unidos para alentar a la blanquirroja. Este grupo de compatriotas pernoctaron en las afueras del Estadio Nacional a la espera de ingresar a la sede deportiva.

Según contaron para Canal N, ellos llegaron desde Orlando, Florida al Perú y forman parte de un grupo de veinte aficionados de la selección peruana que buscan sentir ese calor único que nuestro fútbol nos sabe brindar.

“Hemos hecho un viaje larguísimo con mi familia, mi hijo, mi nieto y tenemos amistades. Hemos venido un grupo de más de 20 personas”, señaló.

Además, contaron que lograron comprar entradas a la zona Sur a través de la modalidad de reventa y que les costó S/800. Uno de los hinchas comentó que les dieron otras ofertas, pero tuvieron que rechazarlo, ya que las tarifas eran demasiadas elevadas

Como es de conocimiento público, el costo original de Sur y Norte para el Perú vs Paraguay es de S/140, según informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“A Sur [compramos] porque las otras estaban muy caro. Fue reventa. [Costó] 800 soles. Me habían ofrecido una suite de 9 personas de S/21 mil, ya es mucho. Nosotros seguimos a la selección. Estamos aquí para apoyar. Nosotros también hemos ido a Rusia. Que ganen 1 a 0, no pedimos más”, añadió.

Pronto nuestra selección contra su similiar Paraguay.

PERÚ VS PARAGUAY

Dónde y cómo ver: Este duelo se jugará en Lima. Los canales de transmisión en territorio peruano serán: Latina TV y Movistar Deportes. En otros países puedes revisar los siguientes canales de transmisión y horarios

Argentina: 20:30 horas / TyC Sports Play, TyC Sports 2

Chile: 20:30 horas / TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Brasil: 20:30 horas / Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Paraguay: 20:30 horas / Tigo Sports

Colombia: 18:30 horas / Gol Caracol

Ecuador: 18:30 horas / Canal del Futbol

Venezuela: 19:30 horas / TLT

Bolivia: 19:30 horas / Tigo Sports

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas / Fubo Sports Network

México: 17:30 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo) / Movistar+, Movistar Liga de Campeones

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Flores; Cueva, Lapadula.

Paraguay: Silva; Rojas, Alonso, Alderete, Balbuena; Sánchez, O. Romero, Cubas, Ortiz; A. Romero, Enciso.

LOS RESULTADOS QUE LE CONVIENEN A PERÚ

- Si Perú gana a Paraguay: clasificará al repechaje sin importar el resto de resultados.

- Si Perú empata con Paraguay: debe esperar que Colombia y Chile no ganen sus respectivos partidos.

- Si Perú pierde con Paraguay: debe esperar que Colombia pierda y que Chile no gane.

