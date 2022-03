Pedro García en la previa del Perú vs Paraguay: “No me importa mucho el árbitro si el del VAR está bien”

El argentino ya dirigió a Perú y fue en la derrota ante Brasil en la última Copa América.

Un sabor amargo quedó para muchos luego del Perú vs Uruguay en Montevideo, donde varios se quedaron con las dudas, hasta ahora, si pelota ingresó o no. Uno de los que la vio cerca fue Pedro García, periodista de Movistar Deportes, quien aseguró siempre que fue gol. Ahora, a poco del Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, dijo que no le preocupa tanto la terna arbitral, sino los encargados del VAR.

“No me importa mucho Fernando Rapallini (juez principal) si el del VAR está bien. Al árbitro lo quiero tranquilo, al del VAR lo quiero justo, con los ojos abiertos y con todas las repeticiones. Eso es lo que quiero”, comentó el comunicador en la previa del duelo por Clasificatorias desde el estadio Nacional realizada por Movistar Deportes.

Recordemos que a la ‘blanquirroja’ fue testigo de una jugada polémica en los últimos minutos ante los ‘charrúas’ en el estadio Centenario que pudo ser el gol del empate. La jugada para el VAR tampoco fue gol y eso fue lo que se le comunicó al brasileño Anderson Daronco, quien decidió continuar con el juego en todo momento pese al reclamo de los seleccionados peruanos.

Ahora, los árbitros para este compromiso en su mayoría serán del país argentina, aunque uno de VAR será de nacionalidad brasileña. Fernando Rapallini, árbitro principal; Diego Bonfa, primer asistente; Maximiliano del Yesso, segundo asistente. Fernando Espinoza, cuarto árbitro. Mauro Vigliano, VAR; Rodrigo Guarzo, asistente VAR.

Perú y Paraguay jugarán este martes 29 de marzo desde las 06:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima, que tendrá un lleno total por la expectativa que ha generado este compromiso. Recordemos que este duelo se jugará en simultáneo con otros cuatro compromisos, ya que Colombia y Chile también tienen opción de llegar al quinto puesto (repechaje), pero la ‘blanquirroja’ depende de sí misma.

El periodista nacional espera un VAR totalmente justo para este vital compromiso por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

29 DE MARZO (hora peruana)

- 18:30 PM, Perú vs Paraguay

Estadio Nacional, Lima

- 18:30 PM, Venezuela vs Colombia

Estadio Cachamay, Guayana

- 18:30 PM, Bolivia vs Brasil

Estadio Hernando Siles, La Paz

- 18:30 PM, Chile vs Uruguay

Estadio Monumental, Santiago

- 18:30 PM, Ecuador vs Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

