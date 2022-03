Jorge Montoya sobre presencia de miembros de la OEA en el debate de la vacancia: “Ha sido un ataque del Ejecutivo al Congreso”

Jorge Montoya se mostró en desacuerdo con la presencia de veedores de la OEA en el Congreso de la República. Foto: Andina

Jorge Montoya, congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, habló sobre la moción de vacancia presidencial -que él mismo gestionó- y de la oportunidad pérdida del mandatario Pedro Castillo para explicar sobre los temas oscuros de su gestión.

“El presidente ha perdido su oportunidad de mostrarse como un líder y poder explicar con claridad sobre los temas oscuros en su gestión. Se ha dedicado a un discurso vacío, sin contenido, y luego cuando pudo quedarse para escuchar la defensa que le encargó a su abogado se retira del Congreso”, dijo.

El legislador de derecha mencionó que los ministros no podían participar en el debate de la moción de vacancia y explicó por qué es así.

“Luego deja también a sus ministros (...) Los ministros concurren al Congreso cuando los cita. Su concurrencia voluntaria no los faculta para que participen en cualquier debate parlamentario. La presencia en el hemiciclo es reservada para los que son elegidos por voto popular. En el Perú solo excepcionalmente son parlamentarios; si concurren es para dar cuenta de sus actos o para presentar iniciativas, según lo faculta la Constitución, de su cartera, no de defensa del presidente. Es para dar cuenta de sus actos no para la otra persona”, comentó.

Finalmente, Jorge Montoya se refirió a los representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que llegaron a nuestro país como observadores del debate de moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“Hay 3 representantes de la OEA que han sido recibidos para que sigan esto (el debate) en la oficina de Relaciones Exteriores. Eso también ha sido un ataque del Ejecutivo al Congreso. Ha invitado a gente que no está dentro de su nivel de competencia y ha querido obligar al Congreso a recibirlas”, concluyó.

La Junta de Portavoces no había aprobado que los miembros de la OEA entren al hemiciclo, por lo que se le dio una sala en el Congreso de la República.

Jorge Montoya habló en el Congreso de la República. Video: TV Perú

SE MOSTRÓ EN CONTRA DE LA OEA

Hace unos días, Jorge Montoya se había mostrado en contra de la presencia de los observadores de la OEA asistan al Congreso de la República para que presencien el debate de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“Me dirijo a la OEA y a sus representantes que intentan inmiscuirse en un proceso estrictamente interno de nuestra política peruana. Si desean ver el debate de la inminente vacancia presidencial, enciendan su TV y coloquen el canal del Congreso o de lo contrario podrán observarlo también desde internet. Absténganse de pedir que los inviten donde no son deseados”, escribió en su cuenta de Twitter.

Incluso, recordó cuando no intervinieron cuando se les pidió una audiencia en el marco de las denuncias por presunto fraude electoral durante la segunda vuelta por parte de Perú Libre. “Ya tuvieron su momento donde se les solicitó su presencia y se rehusaron”, comentó.

Los congresistas Alejandro Muñante y Adriana Tudela también se mostraron en contra de la presencia de los miembros de la OEA.

