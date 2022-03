Cronología de escándalos de Pedro Castillo y los motivos que llevó al Congreso a presentar la moción de vacancia en su contra

Oposición tiene en la mira al presidente Pedro Castillo, otra vez.

En unas horas se define el futuro de Pedro Castillo y, sobre todo, del Perú. A las 3 de la tarde inició el proceso de vacancia presidencial en el Congreso de la República con los descargos y explicaciones del mandatario ante las imputaciones que recaen en su contra, para luego dar pase a que los parlamentarios debatan y voten sobre su permanencia en el cargo.

Este es el segundo pedido de vacancia que afronta el profesor cajamarquino desde que ingresó al poder, hace 8 meses. Desde entonces, se le ha acusado de no estar capacitado para liderar al país, de tráfico de influencias y corrupción. Incluso, fue denunciado por traición a la patria y de encabezar una banda criminal desde Palacio de Gobierno.

A continuación, te detallamos en orden cronológico los escándalos del gobierno de Castillo Terrones:

Julio del 2021

Se acusó al entonces titular del Ministerio del Interior, Iber Maraví, de participar hace años en atentados terroristas en el interior del país y de mantener nexos con Movadef. Pese a los constantes cuestionamientos en su contra, el jefe de Estado lo mantuvo tres meses en el cargo.

Octubre del 2021

Pedro Castillo celebró el cumpleaños de su hija con una fiesta infantil en Palacio pese a prohibición de reuniones. En ella estuvieron presentes decenas de niños y la animadora infantil Brenda Carvallo.

Octubre del 2021

El reemplazante de Maraví en la cartera del Interior, el ministro Luis Barranzuela canceló operativos de erradicación de narcotráfico en el Vraem. Sin embargo, esto no produjo su salida del sector, sino que renunció tras organizar una fiesta en su casa y en medio del estado de emergencia producto de la pandemia de la COVID-19.

Noviembre del 2021

El excomandante del Ejército, José Vizcarra, reveló presiones por parte del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa, Walter Ayala, para acceder a ascensos irregulares. Esto también fue denunciado por Jorge Chaparro, de la FAP. Ambos comandantes fueron pasados al retiro por negarse a realizar dichos cambios.

El ministro de Defensa de Perú renuncia tras polémica por ascensos militares. EFE/ Paolo Aguilar

Noviembre del 2021

Se vinculó a la familia del exministro de Educación, Carlos Gallardo, de la filtrar la prueba nacional para nombramiento de docentes. El Minedu culpó al INEI y suspendió el concurso público magisterial. El Congreso de la República consiguió censurarlo un mes después.

Noviembre del 2021

Bruno Pacheco volvió a generar otra crisis política. Se reveló que presionó al jefe de la Sunat, a través de mensajes de WhatsApp, para beneficiar a sus amigos con puestos de trabajo y con ventajas para sus empresas. Días después, la Fiscalía, en el marco de las investigaciones por tráfico de influencias, encontró US$ 20 mil en efectivo en el baño de la oficina de Pacheco. Estos actos provocaron su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por Pedro Castillo varios días después.

Bruno Pacheco y Pedro Castillo. Investigaciones podrían alcanzar al mandatario.

Noviembre del 2021

Un reportaje de Cuarto Poder expuso que Castillo Terrones se reunía de manera clandestina en una casa de Breña. En las imágenes, se observa que hasta allí llegaron exministros, funcionarios públicos y empresarios, de entre los que destacan Karelim Lopez, quien ganó concesiones para las empresas que asesoraba, se involucraría con la familia del mandatario, para luego acusarlo de liderar una banda criminal.

Karelim López.

Noviembre del 2021

El Comercio reveló que el Consorcio Tarata III, integrado por una empresa asesorada por Karelim López (una de las visitantes a Breña), ganó millonaria licitación.

Diciembre del 2021

Pedro Castillo enfrentó su primer proceso de vacancia presidencial. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País lograron alcanzar las 26 firmas para poder presentar la moción, sin embargo, el pedido no alcanzó los votos para que se debata en el pleno, por lo que quedó desestimada.

Diciembre del 2021

Pedro Castillo recibió en Palacio a Karelim López y gerentes de Petroperú y Heaven Petroleum a la misma hora. Esta última empresa ganó luego millonaria licitación para la venta de biodiesel. Dicho contrato fue anulado ante las presiones mediáticas, se convocó otra vez a concurso, y al final lo volvió a ganar la compañía Heaven Petroleum.

Diciembre del 2021

Presidente Pedro Castillo se sometió por primera vez a un interrogatorio de la Fiscalía y confirmó chats que intercambió con el excomandante Vizcarra sobre el proceso de ascensos militares.

Enero del 2022

El presidente ofreció sus primeras entrevistas a la prensa desde que asumió el cargo. En una de ellas, para CNN en Español, el entrevistador mexicano Fernando del Rincón lo puso en aprietos. Castillo reconoció que no estaba preparado para ser mandatario y que en estos meses ha venido aprendiendo.

También habló sobre la de la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia. Lo cual ocasionó que el Parlamento lo acuse de traición a la patria.

Enero del 2022

El entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, renunció al cargo por diferencias con altos mandos de la Policía Nacional, los cuales han provocado una severa crisis dentro de la cartera que dirige. Además, en una entrevista, se quejó del poco interés del presidente Castillo con respecto a los cambios que se debían realizar en la PNP.

Enero del 2022

Mirtha Vásquez presentó su carta de renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto provocó que Castillo recomponga, por tercera vez, su gabinete ministerial.

Febrero del 2022

El presidente tomó juramento a un gabinete con once cambios en total. El nuevo premier era el congresista de la bancada Perú Democrático, Héctor Valer, quien fue cuestionado por presentar denuncias de violencia familiar contra su esposa y su hija y acusaciones de vecinos por ser una persona agresiva.

Febrero del 2022

Cuatro días después, el mandatario dijo que volvería a recomponer el gabinete de ministros ante la presión mediática. Sin embargo, no mencionó los escándalos de violencia familiar que rodean al premier. Por el contrario, culpó al Congreso de la República por no haber agilizado la sesión del voto de confianza.

Febrero del 2022

Pedro Castillo juramentó a su cuarto gabinete encabezado por el exministro de Justicia, Aníbal Torres. Esto causó malestar en el Congreso de la República.

Febrero del 2022

Gran polémica se generó entorno a la designación de Hernán Condori como nuevo Ministro de Salud en reemplazo de Hernando Cevallos. Condori fue acusado de recetar “agua arracimada” para curar algunas enfermedades, además de manifestar que puede diagnosticar si una persona tiene cáncer en tiempo record. El Colegio Médico del Perú rechazó dicho nombramiento, así como varios exministros de Salud.

Hernán Condori en el Congreso de la República.

Febrero del 2022

La empresaria Karelim López, en busca de acogerse a la colaboración eficaz, reveló que el mandatario es parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones direccionando licitaciones del sector, el cual, pese a los constantes cambios en el Gabinete, ha estado a cargo de Juan Silva desde que el profesor de escuela rural asumió la presidencia.

Además, dio a conocer la existencia de “Los Niños”, un grupo de parlamentario de Acción Popular que ‘obedecen a todo lo que dice Pedro Castillo”. El jefe de Estado negó todas las acusaciones en su contra.

Febrero del 2022

La bancada de Renovación Popular anunció que presentará una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad permanente moral, luego de que se difundiera el testimonio de la aspirante a colaborador eficaz Karelim López.

Febrero del 2022

Castillo aceptó la renuncia del cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, justo cuando en el Congreso se debatía su censura luego de que se conociera las declaraciones de López sobre la existencia de una presunta mafia que operaba dentro de MTC.

Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones.

Marzo del 2022

Nicolás Bustamante reemplazó a Silva como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Él ya pertenecía al MTC desde fines de noviembre de 2021 ya que se desempeñaba como Secretario General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Se presume que su nombramiento pasaría por un tema de confianza.

Marzo del 2022

Hugo Chávez Arévalo presentó su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y como miembro del Directorio de Petróleos del Perú Petroperú S.A., cargo que venía ocupando desde el 8 de octubre de 2021.

La gestión de Chávez Arévalo fue cuestionada desde que se conoció que había visitado Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente, Pedro Castillo, y que el registro de visitas mostró que el empresario Samir Abudaye, quien después ganó una licitación con Petroperú, y la lobbista Karelim López. también habrían estado en esa sede del Ejecutivo a la misma hora.

Marzo del 2022

El Pleno del Parlamento aprobó la admisión de la moción del pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. 76 congresistas votaron a favor, 41 en contra, una abstención.

Marzo del 2022

Félix Inocente Chero Medina juramentó como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Yldefonso Ángel Narro. Cabe indicar que este es el ministro número 50 de la gestión de Castillo desde que asumió el poder hace ocho meses.

Marzo del 2022

Sobrina política de Pedro Castillo, Fany Yakeli Oblitas Paredes, habría ganado dos órdenes de servicio (OS) en febrero de 2022, con lo cual tendría un ingreso de S/ 18.000 por servicios como actualizar datos y compaginarlos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Marzo del 2022

El empresario Zamir Villaverde fue detenido preliminarmente por 15 días, en su domicilio en La Molina, a pedido del Ministerio Público que investiga la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III y las reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. Caso en los que también están involucrados Karelim López, Bruno Pacheco, a los sobrinos del jefe de Estado.

LAS 20 RAZONES DE LA OPOSICIÓN PARA VACAR A CASTILLO

Estos son los argumentos que utiliza la oposición para lograr la vacancia presidencial, sin embargo, necesita de 87 votos para conseguirlo, meta que parece lejana según lo adelantado por los congresistas en la víspera.

1. Contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales.

La moción dice que “el pasado domingo 20 de febrero de 2022, en dos programas periodísticos, se dio a conocer que el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica, ambos tipificados en los artículos 416y 438 del Código Penal, respectivamente”.

Al respecto, Pedro Castillo, en su calidad de testigo, “habría brindado información falsa a la Fiscalía de la Nación en las investigaciones por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el caso de Provías Descentralizado en la adjudicación de la obra Puente Tarata a la empresa vinculada con Karelim López Arredondo”.

2. Designaciones de ministros de Estado.

“Desde que el presidente Pedro Castillo asumió su cargo el 28 de julio de 2021, ha designado a personas más que cuestionables para diversos ministerios. Y es que, si bien la Constitución Política del Estado establece algunos requisitos mínimos para los ministros, no puede dejarse de lado que existen principios y valores que la Constitución protege, tal como el respeto por los derechos fundamentales, la defensa nacional, el principio de la buena administración y la lucha contra la corrupción”.

La oposición considera que estas designaciones “son muestra de una incapacidad moral permanente, pues quebranta constantemente principios constitucionales”. Como ministros cuestionados mencionan a Guido Bellido (investigado por apología al terrorismo), Héctor Béjar (Pasado como guerrillero), Iber Maraví (Denuncia por terrorismo), Héctor Valer (denuncia por violencia familiar), Juan Silva (Denuncia por violencia familiar), Hernán Condori (Denuncias por cobro indebido y negociación incompatible), entre otros.

3. Existencia de un gabinete paralelo o “gabinete en las sombras”

“Que, una clara infracción constitucional se constata en la cada vez más evidente presencia de un gabinete paralelo -o “gabinete en la sombra”-, tal como lo han denunciado los renunciantes ex funcionarios Mirtha Vásquez Chuquilín, ex Presidenta del Consejo de Ministros, Carlos Jaico, ex Secretario General de Palacio, Pedro Francke, ex Ministro de Economía, y Avelino Guillén Jáuregui, ex Ministro del Interior”.

4. Cuestionados empresarios se reunieron con Castillo.

En el documento se lee que: “A pesar de que el ex secretario presidencial Bruno Pacheco aseguró, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este 12 de enero, no contar con recursos económicos, celebró una costosa fiesta privada para su hija valorizada en S/. 99,500.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SOLES)”

“La celebración para cerca de 50 invitados se realizó en una vivienda en Cieneguilla con la orquesta de cumbia, el Grupo 5. Según un reportaje de Cuarto Poder, el pasado 6 de noviembre del 2021 se logró registrar la llegada de diversos vehículos a un inmueble ubicado en Cieneguilla, entre ellos pertenecientes a MAZAVIG S.A.C., empresa de Samir Villaverde García, quien registra cuatro visitas a Palacio de Gobierno y cuyos vehículos le presta a Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo Terrones”.

“Además, también se captó la llegada de una camioneta que es de propiedad de la empresa Threejots, cuyos dueños son Karelim López Arredondo y su esposo, Jonny Milla Cornejo. También se registró la llegada de un vehículo oficial que estaba asignado a la gerencia general de Petroperú, actualmente ocupada por Hugo Chávez Arévalo, quien es investigado por una adjudicación a Heaven Petroleum Operators S.A, propiedad de Samir Abudayeh”.

“Asimismo, la lobista Karelim López había alquilado la misma casa en julio pasado por un evento familiar”.

5. Expresar su intención de convocar a consulta popular la “salida al mar” a Bolivia.

6. Presidente Pedro Castillo implicado en el pedido de sobornos para ascensos policiales.

7. Presidente Castillo sostenía reuniones secretas con proveedores del Estado en una casa en Breña, y se niega a dar la relación de asistentes.

8. Silencio del presidente ante el hallazgo de 20 mil dólares en el baño del despacho de Pacheco en Palacio de Gobierno.

9. El consorcio Tarata III, integrado por una empresa asesorada por Karelim López (una de las visitantes a Breña), ganó millonaria licitación. Delito en investigación: tráfico de influencias.

10. Eric Huaymana, chofer del presidente Pedro Castillo, depositó S/20 mil a Bruno Pacheco. Delito en investigación: enriquecimiento ilícito.

11. Testigo declaró a la Fiscalía que la hija del entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo, habría filtrado prueba de docentes a maestros. Tras esto y otros cuestionamientos, Gallardo fue censurado por el Congreso.

12. Panorama reveló que Pedro Castillo recibió en Palacio a Karelim López y gerentes de Petroperú y Heaven Petroleum a la misma hora. Esta última empresa ganó luego millonaria licitación para la venta de biodiesel. Delitos: colusión y negociación incompatible.

13. Dirigentes de Perú Libre pagaron S/40 mil a hacker por borrar información. Delito en investigación: lavado deactivos.

14. Funcionarios de Petroperú denunciaron ante la Fiscalía que el investigado gerente Hugo Chávez ordenó eliminar pruebas de la irregular licitación. La entidad tuvo que anular el contrato.

15. Presidente Pedro Castillo confirmó ante la Fiscalía que intercambió con el excomandante Vizcarra sobre el proceso de ascensos militares.

16. Aspirante a colaboradora eficaz organizó fiesta para la hija de Pedro Castillo, quien declara no saber nada del hecho.

17. Presidente Pedro Castillo nombra ilegalmente a Daniel Salaverry como presidente de Perúpetro, sin cumplir el perfil.

18. Reconoce que no está preparado para ser presidente del país.

19. Injerencia en nombramiento de ministros.

20. Las revelaciones de Karelim López Arredondo en su condición de aspirante a colaboradora eficaz.

