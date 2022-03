Paolo Guerrero y la crítica de un periodista argentino por usar foto trucada del gol no validado de Perú

Paolo Guerrero criticado por periodista argentino por su publicación sobre gol no validado de Perú ante Uruguay.

Paolo Guerrero fue uno de los pocos jugadores de la selección peruana que habló fuerte en contra del arbitraje en la derrota ante Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. No obstante, el ‘Depredador’ cometió un error y no se dio cuenta que subió una foto editada para favorecer a la ‘bicolor y esto fue duramente criticado por un periodista argentino.

En el programa Debate F se comenzó a hablar del error del portero Sergio Rochet en la jugada que terminó en polémica. “Lo que hizo Rochet no lo entiendo todavía, no fue gol por un centímetro”, arrancó Martín Liberman. El exarquero Carlos Navarro explicó lo que quiso hacer el guardameta uruguayo. “Él pierde la noción de donde está, a mi me da la impresión”.

Damián Trillini se unió a la conversación. “Se enojó mucho la gente de Perú, los jugadores, mucha bronca. Revisando las estadísticas y la tabla ese empate a Perú no le cambiaba la situación, tenía que ganar”. Liberman mostró otra posición. “Sí, pero no clasificaba Uruguay. Perdón existiría la posibilidad de la clasificación directa para Perú”.

“Se enojaron mucho los peruanos, pero la verdad no tienen razón y si no la tienen por más que quieran fraguar imágenes. A mi me llama la atención lo de Paolo Guerrero, agarró una imagen que estaba fraguada y la publicó en su cuenta de Instagram ”, acotó Daniel Avellaneda. “¿Guerrero la hizo fraguar para publicarla o se equivocó?”, fue la pregunta que hizo Martín Liberman.

El periodista Avellaneda mandó un mensaje para los hinchas de la ‘blanquirroja’. “Listo muchachos la evidencia muestra que la pelota no entró, se terminó la historia y piensen en ganar a Paraguay”.

Daniel Avellaneda habló sobre la publicación de Paolo Guerrero.

PUBLICACIÓN DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: “Con todo respeto que se merece la Conmebol, los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR pero esto no es justo. Es inaceptable. Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”.

PERÚ VS. PARAGUAY

La selección peruana deberá voltear la página rápidamente, puesto que tiene un último partido donde se jugará su cupo al Mundial. El compromiso con Paraguay está programado para el martes 29 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Nacional, que probablemente luzca con un aforo al 100% tras las nuevas medidas del gobierno.

Su rival pese a que ya no tiene chances de ir a la Copa del Mundo demostró, en la penúltima fecha, que quiere despedirse bien. Le ganó 3-1 en condición de local a Ecuador con goles de Robert Morales y Miguel Almirón y un autogol del defensor Piero Hincapié. Perú depende de si misma, pero deberá ganar para asegurar el boleto a Qatar.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS: PERÚ VS. PARAGUAY

Mundial Qatar 2022: Paraguay 2-2 Perú

Mundial Rusia 2018: Paraguay 1-4 Perú

Mundial Rusia 2018: Perú 1-0 Paraguay

Mundial Brasil 2014: Paraguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 2-0 Paraguay

Mundial Sudáfrica 2010: Paraguay 1-0 Perú

Mundial Sudáfrica 2010: Perú 0-0 Paraguay

En la historia de las Eliminatorias sudamericanas, Paraguay nunca ha podido sumar tres puntos en condición de visitante ante Perú. Esta estadística es un punto a favor de la ‘bicolor’ en la previa del partido, pero todo puede cambiar en el desarrollo del mismo.

