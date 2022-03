Oscar 2022: Los mejores memes que nos deja la 94th premiación a lo mejor de cine

No pudieron faltar los memes de los Premios Oscar 2022. (Foto: Twitter / Archivo)

Los premios Oscar 2022 se celebran este domingo 27 de marzo y los populares memes no se hicieron esperar, pues los millones de fanáticos del cine esperan que sus actores y actrices favoritos ganen la tan esperada estatuilla dorada. Recordemos que durante los dos últimos años, no se ha podido realizar la ceremonia debido a la pandemia por la COVID-19.

En esta oportunidad, la presentación estará a cargo de tres poderosas mujeres, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, tres actrices que dirigirán los premios durante sus tres horas de transmisión. La ceremonia que premia lo mejor del cine ahora incluye películas que se transmiten a través de la plataforma de Netflix.

Es por ello que, una de las nominaciones que más a llamado la atención de los usuarios fue la del actor Andrew Garfield con la película “Tick, tick... Boom!” así como la canción “Dos oruguitas” de la película ‘Encanto’ en la categoría ‘Mejor canción original’.

A través de Twitter, miles de cibernautas comenzaron publicar divertidas imagenes donde algunos recordaban momentos como la vez que el director Martin Scorsese aparentemente se durmió en medio de la ceremonia de premiación años atrás.

Otros por su lado, no dudaban en expresar sus preferencias por la película o el actor que quieren que gane esta noche en sus respectivas categorías. Recordemos que 10 filmes se debaten el primer lugar para llevar el título de ‘Mejor película’.

Cabe mencionar que poco más de 2,500 asistentes fueron los convocados en una ceremonia diferente debido a los protocolos por el coronavirus. Las personas que entrarán al teatro deberán mostrar un certificado de vacunación y dos pruebas PCR con resultado negativo. Sin embargo, estas restricciones no son para los presentadores ni para los artistas musicales que se presentarán en el escenario.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

¿QUIÉNES ESTUVIERON NOMINADOS A MEJOR PELÍCULA?

Belfast

CODA

Don’t look up (No miren arriba)

Drive My Car

Dune (Duna)

King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora)

Licorice Pizza

Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas)

The Power of the Dog (El poder del perro)

West Side Story

¿QUIÉNES ESTUVIERON NOMINADOS A MEJOR ACTOR?

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

¿QUIÉNES ESTUVIERON NOMINADOS A MEJOR ACTRIZ?

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Taye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

¿QUIÉNES ESTUVIERON NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR?

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive my Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

SEGUIR LEYENDO