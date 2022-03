Mariella Zanetti se solidariza con Mónica Cabrejos tras confesar que fue abusada sexualmente: “Yo sí te creo, no estás sola”

Mariella Zanetti se solidarizan con Mónica Cabrejos. (Foto: América TV/ Willax TV)

Este último fin de semana, Mónica Cabrejos rompió su silencio y habló sobre la violación sexual que sufrió en el 2020 por parte de un supuesto amigo, a quien conocía desde hace muchos años. En una entrevista para Beto a Saber, la periodista dijo que ya no podía seguir callando y relató la agresión que sufrió. Ante ello, Mariella Zanaetti no se quedó callada y aseguró que ella sí le cree y no está sola.

Como se recuerda, la conductora de TV no quiso revelar el nombre de su agresor, pero sí detalló que se trata de un exfutbolista que sigue vinculado al mundo del deporte y de las modelos. La también escritora relató que este hombre la invitó a celebrar su cumpleaños número 45 en su casa de Asia. “Me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo’”, dijo.

En aquel lugar, su supuesto amigo le invitó unos tragos, sin embargo, de un momento a otro perdió el conocimiento, al despertarse se dio cuenta del horror que había vivido. “Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento”, contó la conductora de TV.

En esta entrevista, Mónica indicó que había decidido no hablar porque hay mucha gente que no le cree. “La única manera de sanar es decirlo, independientemente de si me creen o no. Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos, si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura de que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó“, contó Cabrejos, quien decidió contar su terrible experiencia a través de su libro “Mujer pública”.

Mónica Cabrejos contó que durante el confinamiento del 2020, un amigo que conoce hace varios años la drogó y abusó de ella en una casa de Asia.

MARIELLA ZANETTI SE SOLIDARIZA CON MÓNICA CABREJOS

Estas palabras calaron en el corazón de Mariella Zanaetti, quien muy mortificada llamó “asqueroso” al abusador y aseguró que ella sí le creía. Asimismo, no dudó en enviarle un mensaje. “Desde acá decirle a Mónica Cabrejos que nos solidarizamos, que yo sí te creo. Yo sí te creo, muchas mujeres te creemos y no estás sola Mónica”, dijo muy fuerte la exvedette y conductora de TV.

Por su parte, Janet Barboza pidió tener cuidado a las demás mujeres. Además, resaltó que este debe ser el modo de operar de este violador, dopar sus víctimas. Como se recuerda, Mónica señaló que le pusieron algo a su bebida.

“Fuerza, te creemos, por su puesto que te creemos”, secundó Janet Barboza, conductora de América Hoy, quien en todo momento expresó su indignación respecto a este tema.

Mariella Zanetti se solidarizan con Mónica Cabrejos tras confesar que fue abusada sexualmente. (Video: América TV)

MÓNICA CABREJOS DICE QUE EN EL PERÚ VIOLAR ES MUY FÁCIL

En su libro, Mónica Cabrejos señala que violar en el Perú es muy fácil, especialmente si eres una mujer mayor, pues casi nadie le ha creído, además que existen drogas que no dejan rastros en el metabolismo luego de 12 horas.

“En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulta es lo más difícil. No basta con que yo lo diga. “Viola fácil” es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas; es decir, cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”, dijo en la entrevista con Beto a Saber.

SEGUIR LEYENDO