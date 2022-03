Perú vs. Paraguay: la medida de la FPF para evitar el suceso de Uruguay previo a duelo por Eliminatorias Qatar 2022

El Perú vs. Uruguay de Montevideo fue el partido que provocó a la FPF para tomar una crucial medida. | Foto: FPF

La selección peruana se medirá este martes 29 de marzo a su similar de Paraguay en un compromiso válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. No hay otro objetivo de la ‘bicolor’ que no sea ganar para asegurar su pase al Mundial de Qatar 2022 mediante el repechaje. En ese sentido, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría tomado una importante medida para evitar un suceso polémico como el de Montevideo.

¿Cuál es esta medida? De acuerdo informó RPP Noticias, el principal ente rector del balompié nacional habría determinado enviar una carta a la CONMEBOL con la consigna de mejorar el desarrollo del procedimiento con el VAR , el cual consideran que terminó perjudicando a la ‘bicolor’ ante los ‘charrúas’.

En ella, apuntan a una reflexión ante el principal organismo del fútbol sudamericano respecto al funcionamiento del sistema de videoarbitraje. Más que nada, señalando que aquel hecho en donde el árbitro Anderson Daronco no era sino un hecho netamente objetivo, sin necesidad de alguna interpretación como sí lo requiere una falta o una mano dentro del área.

Ahora, este reclamo o sugerencia apunta específicamente al rol que tiene el quality manager en los partidos, un delegado de CONMEBOL que siempre está presente en los encuentros de las Eliminatorias y cuya función es ser el enlace entre las cámaras del VAR con las cámaras de la televisión. Es decir, tenía la potestad de decidir que la repetición de la jugada sobre si entró o no la pelota en el partido entre Perú y Uruguay sea reproducida a través de la televisión. Y si bien sí llegó a ser transmitida, mostraron tomas que dejaron dudas, tanto en los periodistas como en los hinchas y todo los que pudieron observar esta polémica acción.

Y es que el último encuentro que jugará el elenco nacional será ante los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional de Lima. Con la clasificación al Mundial en juego, es importante que todo se desarrolle de la mejor manera a fin de evitar otro hecho controvertido. Una victoria es fundamental para lograr ese pase al repechaje , por lo que desde la FPF esperan que todo surja con normalidad.

Recordemos en el pasado encuentro, el juez Daronco fue partícipe de un polémico suceso tras no cobrar un gol a favor de Perú en los minutos finales del cotejo. Aparentemente, el VAR sí habría intervenido, pero según mostraron las cámaras, la pelota no habría entrado del todo. Asimismo, la rapidez con la que decidió pese a no estar en el mejor ángulo sorprendió a más de uno que esperaba que recurra a las cámaras para revisar detenidamente. Esto no sucedió y el partido acabó en victoria uruguaya.

CÓMO LLEGA PERÚ ANTE PARAGUAY

Por el momento, la ‘bicolor’ llega con la única baja de André Carrillo para el duelo de este martes 29 de marzo ante la ‘Albirroja’. El extremo del Al-Hilal de Arabia Saudita sufrió una lesión ante los ‘charrúas’ en Montevideo y tuvo que ser cambiado a los 65 minutos. El diagnóstico determinó que padece de un esguince en su rodilla izquierda, por lo que fue desafectado de la convocatoria.

La FPF no ha dado conocer sobre el llamado de un nuevo jugador hasta la fecha, por lo que todo indicaría que el reemplazo estaría dentro del plantel actual, aunque también cabe la posibilidad de que Ricardo Gareca pueda variar el sistema para sacar el puesto de extremo derecho y colocar un volante interior más.

Asimismo, Gianluca Lapadula habría jugado con unas molestias en el tobillo ante ‘La Celeste’. Esta lesión surgió hace un par de semanas con el Benevento de Italia, la cual provocó que se pierda el partido ante el Brescia por la Serie B. Sin embargo, pudo estar ante el Frosinone antes de enrolarse a la ‘blanquirroja’. Aunque no estaría recuperado del todo y, pese a que no es de gravedad, se espera que ‘Lapa’ pueda aportar lo máximo posible ante los paraguayos para concretar ese ansiado acceso al repechaje previo al Mundial.

