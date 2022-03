Programación de partidos de hoy, domingo 27 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Las Eliminatorias de la CONCACAF están al rojo vivo y este domingo 27 de marzo se definirán a lo clasificados al Mundial. | Foto: FMF

Este domingo 27 de marzo se llevarán a cabo diversos partidos a nivel internacional. Y es que si bien en Sudamérica y Europa vienen disputando sus respectivas Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, en Norteamérica, Centroamérica y Oceanía también luchan por los cupos a la cita mundialista. En ese sentido, te contaremos los duelos que debes seguir, además de las respectivas ligas sudamericanas que aún se mantienen en disputa pese a la para por fecha FIFA de Eliminatorias.

En primer lugar, respecto al proceso clasificatorio de la CONCACAF, aún no se han asegurado los tres cupos y medio que están en plena lucha. Justamente, el líder es Canadá con 25 puntos, por lo que una victoria ante Jamaica le otorga el pase directo. En tanto, Costa Rica (cuarta con 19 puntos) se metió inesperadamente en la lucha tras vencer a los canadienses por 1-0 en la pasada fecha, aunque deberán esperar que México (tercero con 22 puntos) pierda ante una eliminada Honduras. Por su parte, Estados Unidos (segundo con 22 puntos) también deberá ganar su duelo ante Panamá para asegurar el pase y no complicarse. No hay mucha diferencia en la tabla de posiciones, por lo que la diferencia de goles en esta última instancia será un factor determinante para definir a los clasificados.

De otro lado, en Oceanía también están a la espera de definir sus representantes en la Copa del Mundo. Islas Salomón se enfrentará a Papúa Nueva Guinea para concretar al primer finalista, mientras que el segundo saldría de la llave entre Nueva Zelanda y Tahití. Los ganadores se enfrentarán este miércoles 30 de marzo en la gran final para conocer qué selección se enfrentará al cuarto representante de la CONCACAF.

Ahora, para irnos a las ligas sudamericanas, en Brasil aún se disputa el Campeonato Carioca con el duelo entre Fluminense y Botafogo, además del Sao Paulo vs. Corinthians por el Campeonato Paulista.

También hay fecha en el fútbol colombiano, con los encuentros entre Deportivo Cali con Cortuluá, Alianza Petrolera con Patriotas y Deportes Tolima ante América de Cali. De este último partido, Raziel García no estará presente por estar con la selección peruana para el último duelo de Eliminatorias contra Paraguay.

Finalmente, en la MLS, Portland Timbers recibirá al Orlando City de Pedro Gallese. Al igual que Raziel, el portero peruano se encuentra con la ‘bicolor’ a la espera de conseguir la ansiada clasificación este martes 29.

A continuación, te dejamos la programación de partidos con los horarios y canales:

Eliminatorias Qatar 2022 - CONCACAF

3:05 p.m.: Canadá vs. Jamaica - Star+, OneSoccer, Sportsnet, Paramount+

4:05 p.m.: El Salvador vs. Costa Rica - Star+, Teletica, Repretel, Canal 4, TCS Go

6:00 p.m.: Estados Unidos vs. Panamá - ESPN, STAR, TUDN, TV Azteca

6:05 p.m.: Honduras vs. México - Star+, Canal 5, TUDN, Telemundo





Eliminatorias Qatar 2022 - Oceanía

09:00 a.m.: Islas Salomón vs. Papúa Nueva Guinea – Eleven Sports

12:30 p.m.: Nueva Zelanda vs. Tahití – Eleven Sports





Copa Argentina

7:10 p.m.: Racing Club vs. Gimnasia y Tiro - TyC Sports





Campeonato Carioca de Brasil

2:00 p.m.: Fluminense vs. Botafogo - Fanatiz





Campeonato Paulista de Brasil

2:00 p.m.: Sao Paulo vs. Corinthians - Fanatiz





Primera División de Chile

2:00 p.m.: Universidad de Chile vs. Unión Española – Estadio TNT Sports





Primera División de Venezuela

2:00 p.m.: Estudiantes Mérida vs. Deportivo Lara – GOLTV Latinoamérica

5:15 p.m.: Monagas vs. Metropolitanos – GOLTV Latinoamérica





Liga colombiana

3:10 p.m.: Deportivo Cali vs. Cortuluá - Win Sports, Fanatiz

5:15 p.m.: Alianza Petrolera vs. Patriotas - Win Sports, Fanatiz

7:30 p.m.: Deportes Tolima vs. América de Cali - Win Sports, Fanatiz





MLS de Estados Unidos

3:00 p.m.: Portland Timbers vs. Orlando City - Star+, ESPN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de ESPN, Star+, Estadio TNT Sports, Win Sports, GOLTV Latinoamérica y TyC Sports, entre otros canales. Además de la plataforma vía streaming de Fanatiz.

