Fiorella Cayo defiende a su hermana Stephanie de las críticas: “Trabajó desde los 9 años”

Fiorella Cayo saca cara por su hermana Stephanie. (Foto: Instagram)

Stephanie Cayo ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días tras el estreno de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, la primera película peruana que se realizó exclusivamente para Netflix. La actuación y las declaraciones que hizo la actriz no fue del agrado del público, por lo que recibió duras críticas.

Luego de los malos comentarios que recibió en las redes sociales, la integrante de la talentosa familia Cayo salió a defenderse, asegurando que a ella nadie le regaló el papel y que todas aquellas personas que solo se dedicaban a hablar mal de ella y del cine peruano, deberían de ponerse a trabajar.

Asimismo, su hermana Fiorella Cayo, quien también es artista y radica en el Perú, no se quedó callada y salió a defenderla, señalando que Stephanie ha trabajado desde los 9 años, por lo que ha logrado destacar en el cine gracias a su esfuerzo y perseverancia.

“Han sido días de mucha expectativa, felicitaciones, agradecimientos y también críticas de personas que creen que tienen el derecho de decir que somos una familia privilegiada. Podemos cuestionar, pero no juzgar, como si su verdad fuera la única. Una cosa es que seamos trabajadores y nos hayan enseñado desde muy chicos a trabajar nuestros talentos y ganarlo todo a punta de esfuerzo y perseverancia y otra muy distinta es que la hayamos tenido fácil”, escribió.

“ No tuvimos nada fácil, cómo quisieran creer algunas personas. Menos Stephanie, que trabajó desde los 9 años. No existen argollas. Existe trabajo y relaciones humanas sólidas que se forman en el tiempo con los mismos valores y los mismos ideales: compartir lo mejor que podamos de nosotros y darle un significado positivo a todo lo que hagamos. Porque no es importante lo que hagas sino el significado de lo que transmitas y logres con tu trabajo lo que lo hace grande”, añadió.

Fiorella Cayo salió en defensa de Stephanie. (Foto: Instagram)

STEPHANIE CAYO DEFIENDE A BRUNO ASCENSO

Stephanie Cayo no solo ha tenido que lidiar con las críticas en su contra, sino también contra el productor de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, Bruno Ascenso. La actriz aseguró que el joven director de cine es un gran prospecto en su trabajo y que los usuarios de redes sociales deben dedicarse a otras actividades antes de escribir cosas negativas.

“Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos y dejen a mi amigo Bruno tranquilo, que es un maravilloso escritor y director. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, (algo en lo) que hayas sacrificado tu vida, que hayas luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar ”, indicó.

MAGALY SOLIER CON STEPHANIE CAYO

Magaly Solier rechazó los duros comentarios que han vertido sobre Stephanie Cayo en los últimos días. “Cada quien tiene su forma de pensar y de ver las cosas. No me meto en el pensamiento de las personas que dicen que no nos representa. No todas las mujeres peruanas somos iguales y no todos pensamos de la misma manera, hay que respetar eso”.

