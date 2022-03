Hernán Barcos se refirió a rivales de Alianza Lima en Copa Libertadores y dijo que deben “disfrutar” el torneo

Hernán Barcos es uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima. Lleva 2 goles en 5 partidos esta temporada. | Foto: Alianza Lima

Luego de conocerse los rivales en la fase de grupos, Hernán Barcos, referente de Alianza Lima, se refirió a los contrincantes que tendrá en el Grupo F. El delantero argentino también se refirió a los objetivos y sabe que acceder a la Copa Sudamericana no es una mala opción. Pot oyto lado, quiere “cortar la racha negativa” de una vez.

“Hay que afrontar este lindo desafío y dejar en alto no solo el nombre de Alianza Lima, sino del Perú internacionalmente. Hay que mentalizarse que armando un grupo competitivo se puede ser protagonista. El favorito en nuestro grupo es River Plate, pero después depende de lo que nosotros propongamos dentro de la cancha. El primer objetivo es ganar y cortar la racha negativa que tiene el club”,comentó en Radio Ovación.

El ‘Pirata’ se refirió a los objetivos del club. “Otro objetivo es clasificar a octavos de la Libertadores, pero si no se puede, por lo menos hay que entrar a la Copa Sudamericana. Hay que ir con esas mentalidad. (...) Tenemos que estar preparados para lo que venga y confiar en el trabajo. Después al rival que venga lo tienes que enfrentar”, dijo.

Por otro lado, se refirió a Jefferson Farfán“Necesitamos de todos los jugadores para que Carlos Bustos tenga más posibilidades. Jefferson Farfán aún no ha podido entrenar con nosotros, pero está haciendo su trabajo para llegar de la mejor a los minutos que le toque”.

Además, respaldó al estratega argentino a pesar de los últimos resultados. “Cuestionar a Carlos no cabe ni a nosotros ni a nadie. Le dio un campeonato casi milagroso en el 2021, trabajando con unión, y en 5 partidos estamos cuestionando al DT que nos sacó campeón después de lo que pasó en el 2020, me parece muy injusto. No hay que buscar culpable y sí soluciones”, sentenció.

TODOS LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES 2022:

Grupo A: Palmeiras, Emelec, D. Táchira, I. Petrolero.

Grupo B: Athletico Paranaense, Libertad, Caracas y The Strongest.

Grupo C: Nacional, Vélez, Bragantino y Estudiantes.

Grupo D: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Deportes Tolima y América MG.

Grupo E: Boca, Corinthians, D. Cali y Always Ready.

Grupo F: River, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza.

Grupo G: Peñarol, Cerro Porteño, Colón y Olimpia.

Grupo H: Flamengo, U. Católica de Chile, Sporting Cristal y Talleres.