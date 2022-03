Polémica en el Perú vs Uruguay: exárbitro FIFA, Victor Hugo Rivera y su posición sobre el gol invalidado en Montevideo

El exárbitro FIFA fue juez principal en partidos del torneo peruano, así como internacionales entre Libertadores, Sudamericana y más. Foto: MSN.

A pesar de que se publicó el audio y video del VAR de la polémica acción que se vivió en los últimos minutos entre Perú y Uruguay, en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la duda sigue para muchos. Además, se cuestiona el accionar del árbitro Anderson Daronco, quien solo atinó a preguntar a los jueces del VAR si era gol y se basó en su respuesta para la decisión final. Por estos motivos, Infobae Perú habló con el exárbitro peruano FIFA, Víctor Hugo Rivera, quien nos contó su posición respecto a la dudosa jugada de los minutos finales en el estadio Centenario de Montevideo.

LA POSICIÓN DE VÍCTOR HUGO RIVERA

- ¿Cómo debió actuar el árbritro ante esta polémica jugada?

El árbitro debió asumir la responsabilidad total del partido como el reglamento lo estipula. En el momento en que se paralizó el juego él debió hacer la seña indicando voy a ver la imagen y determinar. Una vez de revisar las imágenes, yo te aseguro que la gente ya no hubiera estado con tanta duda, sino esperando la imagen de Conmebol y al verla hubiera habido menos desazón, menos polémica.

- ¿Se podría anular el partido?

El partido ya no se puede anular porque ya se terminó, así hubiera habido alguna falta o equivocación del árbitro, en la cual no hubo, las imágenes ratifican que estuvo correcto. No pasa nada, se mantiene el score y, si se hubiera equivocado, igual, pero si hay una sanción para el árbitro.

- ¿Qué debería hacer la FPF?

La FPF anoche ha debido haber presentado una queja por la forma cómo se llevó a cabo el mecanismo del VAR. También solicitar las imágenes que ya han sido publicadas por Conmebol. De todas maneras siempre es bueno dejar un documento en el camino.

- ¿Qué hubiera hecho usted si estaba en la posición de Daronco?

Sentido común. Asumir la responsabilidad del partido. Yo hubiera ido a ver las imágenes y recién allí tomar la decisión, teniendo en consideración que se está jugando la clasificación a un mundial. No es parte de un campeonato, tres puntos, no, son decisiones para un mundial.

- Viendo el audio y video del VAR, ¿siente usted que hay manipulación en el video?, ¿cree que son los ángulos correctos para dar la decisión?

Yo me quedo con las imágenes que ha presentado la Conmebol. Al final, son las herramientas valederas para tomar la decisión correspondiente. Que se haya manipulado o no, eso queda a la especulación de muchos. El ángulo que toman, que es opuesto a las imágenes comerciales, acreditan que la cámara está en línea recta con la línea del gol y el arco, de tal manera que se nota que está en muy buena ubicación.

LA POLÉMICA JUGADA

La acción sucedió a los 92 minutos del compromiso en el estadio Centenario de Montevideo. Miguel Trauco intentó enviar un centro, pero la pelota tomó dirección de arco. Por la altura del balón, el arquero Sergio Rochet tuvo que retroceder unos pasos y cuando la tomó dio la sensación, en las primeras imágenes, que se metió con todo y balón. Sin embargo, según nuevas tomas del VAR, la pelota no ingresó al 100%.

Por otro lado, a pesar del reclamo de los futbolistas peruanos por varios minutos, el juez brasileño no se atrevió en ningún momento a revisar la acción y solo tomó la decisión por lo que le dijeron los que estaban en el VAR . “La pelota no entró completamente”, se puede entender en los audios.

Esta fue la conversación del árbitro Anderson Daronco que le hizo decidir no cobrar gol de Perú. VIDEO: Conmebol

