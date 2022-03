César Acuña adelanta que Alianza Para el Progreso no acudirá al Acuerdo Nacional: “Es una una medida inoportuna”

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

El excandidato presidencial por Alianza Para el Progreso (APP), César, señaló que su agrupación no acudirá a la convocatoria al Acuerdo Nacional el próximo 26 de marzo anunciado por el presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter indicó que les parece “inadecuado” que se haya organizado este evento con representantes de diferentes sectores miembros dos días antes del debate y votación de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“Convocar al Acuerdo Nacional en medio de un proceso de vacancia presidencial nos parece una medida inadecuada e inoportuna. Los compromisos que se deriven pueden confundir a la ciudadanía. Por eso anuncio que APP no acudirá a esta convocatoria, en resguardo del debido proceso”, expresó.

Previamente se dio a conocer que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estaría llamando a los partidos políticos afines al Gobierno, gobernadores regionales y alcaldes para contar con ellos para la reunión prevista para el sábado.

SOBRE LA MOCIÓN DE VACANCIA

Pedro Castillo respondió que acudirá el próximo lunes 28 de marzo al Congreso de la República para brindar sus descargos tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

Respondió que el irá a donde sea citado. “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro iré. No he venido a robar un centavo”, expresó.

El pasado 14 de marzo, los parlamentarios de diversas bancadas admitieron a debate la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. 76 congresistas votaron a favor de la admisión, mientras que 41 parlamentarios lo hicieron en contra. Se registraron también 2 congresistas sin respuesta, dos ausencias y una abstención.

El grupo parlamentario Perú Libre votó en contra con 27 votos y una abstención, Fuerza Popular votó a favor, con 23 votos, Acción Popular también votó a favor con 13 votos y Alianza Para El Progreso de la misma manera.

INDULTO ALBERTO FUJIMORI

Acuña se pronunció al conocer la decisión del Tribunal Constitucional, luego que fallaran a favor del ex presidente Alberto Fujimori y le concedieran el indulto.

Lejos de criticar dicha decisión, el conocido político se mostró a favor del acuerdo y pidió a la población respetar dicha acción. Este comentario lo expresó, luego de las marchas que se registraron en la capital pidiendo que sea anulado este veredicto.

Aunque suene contradictorio, César Acuña, dijo que respalda los reclamos y las diversas manifestaciones de las familias de las víctimas de las matanzas en Barrios Altos y la Cantuta, debido a que su dolor también debe de ser respetado. Asimismo, recordó que el Ejecutivo tiene la opción de recurrir a instancias internacionales para que revisen el caso de Fujimori.

“El Tribunal Constitucional es un organismo pertinente que ha aprobado el habeas corpus; en ese sentido, creo que ahora dependerá de la acción que tomará el presidente Castillo”, manifestó ante las cámaras de Exitosa.

Por otro lado, indicó que pese a las investigaciones, “nadie puede avalar los actos de corrupción y comportamiento” del ex presidente de la República, Fujimori Fujimori. En ese mismo contexto, recordó que el ex mandatario se encuentra “delicado de salud”.

“Nadie puede avalar los actos de corrupción, el comportamiento de Fujimori pero también vemos la acción humana, creo que el señor está muy delicado y quizás fue la razón del indulto humanitario”, manifestó.

Por último, consideró que el Congreso debe de elegir a nuevos miembros del TC, lo antes posible, para evitar discusiones políticas y suspicacias sobre las decisiones del máximo órgano constitucional, debido a que cinco magistrados ya vencieron sus mandatos.

“Creo que el Congreso pasado y este Congreso ya debería haber elegido los nuevos miembros del TC y ahora hay la suspicacias que han demorado y, por lo tanto, esta politizado”, sostuvo.





SEGUIR LEYENDO