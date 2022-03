Paraguay vs Ecuador: Piero Hincapié y el insólito autogol que pone el 2-0 a favor de la ‘albirroja’

El central juega en la Bundesliga de Alemania.

Paraguay se puso 2-0 arriba en el marcador luego de un insólito autogol de Piero Incapié a poco de iniciar el segundo tiempo en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. El central intentó darle un pase atrás a su arquero, pero el balón terminó dentro del arco. El futbolista tuvo que ser animado por sus compañeros en el duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

La acción llegó a los 47 minutos del compromiso. El balón estaba a favor de la ‘tricolor’, pero, ante la poca opción de pase hacia adelantero, el central del Bayer Leverkusen decidió retroceder la pelota para su arquero Hernán Galíndez. La pelota fue tan fuerte y pegada al palo derecho del arco del guardameta, que no le dio opción de llegar. El esférico terminó metiéndose a la portería para sorpresa de todos.

La acción le quitó toda la confianza al zaguero, que tuvo que ser animado por sus compañeros que volver a meterse en el partido tras la increíble acción inesperada para todos. Recordemos que el futbolista tiene apenas 20 años y es uno de los jóvenes con mayor proyección en el fútbol sudamericano. Es de la confianza de Gustavo Alfaro y ha sido titular desde su llegada como entrenador.

Recordemos que Ecuador busca sellar su clasificación directa a Qatar 2022, pero para eso necesita de una victoria. Por ahora Uruguay lo está igualando en puntos de manera parcial (25), que viene venciendo 1-0 a Perú en Montevideo. En estos momentos se vienen jugando tres partidos en simultáneo para que exista suspicacias o malos entendidos, ya que varios buscan llegar y tienen opciónes para ir al mundial.

Paraguay vs Ecuador se jugará en simultáneo a la par del Perú vs Uruguay, Brasil vs Chile y Paraguay vs Ecuador. Los dirigidos por Gustavo Alfaro esperan sumar tres puntos que les asegure finalmente el pase al mundial de Qatar 2022, pero al frente tendrán a una ‘albirroja’ que ya aseguró que no se guardarán nada en esta fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Claramente, esta es una de las mejores clasificatorias sudamericanas que ha jugado Ecuador en los últimos años. Con 25 puntos, la ‘Tricolor’ está solo por detrás de Brasil y Argentina y a poco de sellar su clasificación directa. Por otro lado, Paraguay no la pasó bien y en 16 partidos solo pudo sumar 13 puntos, quedando eliminada totalmente antes de esta fecha doble.

La ‘Tricolor’ está en el tercer puesto con 25 puntos y una victoria les asegurará la clasificación directa, mientras que un empate les asegura el puesto de repechaje. Viene de empatar dos veces en la última fecha doble ante Brasil de local y ante Perú de visita. Ambos partidos terminaron 1-1.

Ambas selecciones se han enfrentado en 39 oportunidades entre Copa América, amistosos y partidos por clasificatorias mundialistas, siendo la ‘albirroja’ la que tiene la ventaja con más victorias (21). Ecuador solo venció en 12 oportunidades, mientras que en otras seis empataron. La última vez que se enfrentaron terminó con victoria 2-0 para la ‘Tricolor’ con goles de Félix Torres y Michael Estrada, el pasado 02 de septiembre del 2021.

