Karla Tarazona se molesta con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo por decir que la apoyaron: “Me parece una burla”

Karla Tarazona indignada con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

Deja las cosas claras. Karla Tarazona aceptó las disculpas de Isabel Acevedo por haberla hecho sentir mal al iniciar una relación con Christian Domínguez cuando ella recién había dado a luz. Asimismo, señaló que le parece una burla que ahora Ethel Pozo salga a decir que ella y Gisela Valcárcel siempre la apoyaron.

De inmediato, la conductora de televisión recordó que luego del escándalo, la popular ‘Señito’ contrató en la siguiente temporada al cumbiambero y la bailarina para formar parte de la nueva temporada de El Gran Show.

“ Lo que me sorprende y hasta me parece una burla es que Ethel diga que ella y su familia me apoyaron (...) pero qué bien que les dieron la bienvenida (a Christian e Isabel) en la siguiente temporada y los presentaron como una pareja ejemplo”; comentó bastante fastidiada.

Asimismo, Rodrigo González apoyó lo dicho por Karla Tarazona y señaló que Ethel Pozo se comportó de manera “hipócrita” durante esas fechas, pues pese a que sabía de la infidelidad, nunca hizo nada para sancionar al cantante como lo hicieron en su momento con Melissa Paredes.

“ En vez de recibir apoyo, parecía que me refregaban en la cara la situación. Ahora, después de años de que ambos (Christian e Isabel) admiten la situación, todos son ‘nosotros sí sabíamos’ ”; comentó Tarazona.

En otro momento, la empresario señaló que nunca sintió el apoyo de Gisela Valcárcel a lo largo de los años, más bien fue vetada de ingresar a América Televisión por haber mostrado unos audios en el que le prometían ganar si es que ingresaba a El Gran Show.

Desde esa fecha ella nunca más volvió al canal de Pachacamac; sin embargo, afortunadamente para ella, el trabajo nunca le faltó en otros canales de televisión, por lo que tampoco les guarda algún tipo de resentimiento.

Karla Tarazona dejó en claro que ni Gisela Valcárcel, ni Ethel Pozo se solidarizaron con ella cuando se dio a conocer que Christian Domínguez le había sido infiel.

EL COMENTARIO QUE ENFURECIÓ A KARLA TARAZONA

Cuando Christian Domínguez salió a hablar sobre las razones de su ruptura amorosa con Isabel Acevedo, Ethel Pozo enfrentó a su compañero de trabajo y le recordó que no podía mentir al decir que no le había sido infiel a Karla Tarazona.

Asimismo, ella se dirigió a la ‘Chabelita’ para recordarle que muchos de los trabajadores de El Gran Show saben que ella inició su relación con el cantante de cumbia cuando recién se había convertido en padre de familia.

“Karla Tarazona daba de lactar al bebé en ‘La academia’ y, en ese momento, Christian tú sabes que no éramos compañeros de trabajo, yo le daba totalmente la razón, al igual que mi madre y toda mi familia, a Karla porque esto no debió pasar. Es un error que comenzó mal y el bebé solo tenía meses. Es imposible que me digas, Isabel, que el bebé ya caminaba ”, comentó.

