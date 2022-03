Carlos Zambrano: “Siempre la misma mier... siempre”, tras polémico gol no cobrado en el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022

Carlos Zambrano: “Siempre la misma mierda, siempre”, tras polémico gol no cobrado en el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: captura América TV)

Perú vs Uruguay: el defensor peruano Carlos Zambrano se refirió con dureza a la polémica del gol no cobrado en el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022 que se disputó en el estadio Centenario de Montevideo.

Perú perdía 1-0 ante Uruguay y en los minutos de descuento (90+2) un centro de Miguel Trauco se convirtió en un remate sobre el arco de Uruguay que encontró al portero Sergio Rochet adelantado.

Rochet en su intento por atrapar el balón, retrocedió y se metió en su arco, pero luego de embolsar la pelota reaccionó y estiró las manos para evitar que cruce la línea de gol.

La acción del portero tras el remate de Trauco dio la apariencia que el balón ingresó en el arco y significaba el empate de Perú. No obstante, el árbitro brasileño Anderson Daronco no decretó el gol y tampoco lo revisó en el VAR pese a los reclamos de los jugadores de la selección peruana.

Finalmente, terminó el partido y Uruguay venció 1-0 a Perú con gol del charrúa Giorgian De Arrascaeta. Los futbolistas de Perú se fueron al vestuario visiblemente molestos y luego de los infructuosos reclamos al árbitro.

En ese momento, el defensor peruano Carlos Zambrano respondió a la consulta del periodista en campo de juego y lanzó una dura frase.

“Siempre la misma mierda, siempre”, vociferó Carlos Zambrano mientras se dirigía al vestuario en referencia al gol no cobrado a favor de Perú en la derrota ante Uruguay por las Eliminatorias.

En referencia a la jugada polémica del partido el mediocampista Christian Cueva aseguró que fue gol en conferencia de prensa.

“En la jugada del gol, por que lo vi... yo lo vi. A mí no me van a decir lo contrario... lo vi después del partido. Pero hablar de eso es difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo para reclamar. Los árbitros siempre tratan de intimidar con una amarilla o roja... es difícil. Y por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan. Yo no sé por qué. Nos incomodó la situación. Ya vimos la jugada, para nosotros es gol. Es complicado hablar de los árbitros, porque siempre estamos intimidados con la situación cuando tratan de callarnos”, afirmó el mediocampista Christian Cueva.

