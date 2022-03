“Por los que ya no están y quisieron volver a verlos en un Mundial”: el emotivo mensaje para la selección peruana

Hincha de la selección peruana muestra cartel para los seleccionados ante del encuentro frente a Uruguay. Captura: DirecTV

Uno de los seguidores de la ‘Blanquirroja’ llamó la atención por su mensaje con un cartel: “¡Dejen todo en la cancha! Por los que ya no están y quisieron volverlos a ver en un Mundial”.

Esta persona contó que había viajado desde Lima hasta Montevideo, y el mensaje era por los momentos complicados que nos ha tocado vivir a todos los peruanos debido a la pandemia por la COVID-19, que generó miles de muertos.

“Fueron momentos difíciles por los que no tocó pasar por esta pandemia, y a los peruanos por lo que nos costó la clasificación a Rusia y muchos de ellos que vivieron el Mundial de Rusia, ahora no nos acompañan y hubieran dado todo para vernos en Qatar”, comentó.

El hombre, quien estuvo apostado frente al hotel donde está la selección peruana, dijo que mandaba este mensaje para todos los jugadores de la bicolor y que no estaba dedicado para nadie en especial porque todos hemos perdido a seres queridos durante la pandemia.

“Son muchas personas que hemos perdido. No podría darte un nombre específico: amigos muy queridos, tíos, familiares muy cercanos. Es imposible de no verlo y no emocionarse con este mensaje”, agregó.

Finalmente, el hincha de la ‘Blanquirroja’ pidió si era posible que lo ayuden con una entrada para ingresar al estadio Centenario porque habían llegado con su esposa hasta la capital uruguaya, pero solo contaban con un boleto para el partido.

“He venido con mi esposa; si alguien me quiere ayudar con una entrada porque tengo una sola para mí. Y si me pueden escribir para que me ayuden con una entradita para el partido (...) Que este mensaje llegue a todos los jugadores y que dejen todo en la cancha, nosotros vamos a dejar la garganta en la tribuna”, finalizó.

Cartel emotivo para la selección peruana. Video: DirecTV

HINCHAS NO CONSIGUEN ENTRADAS

Perú vs Uruguay se enfrentan un partido decisivo por las aspiraciones para llegar al Mundial Qatar 2022. Una marea ‘Blanquirroja’ llegó hasta Montevideo para alentar al equipo dirigido por Ricardo Gareca en este encuentro en el estadio Centenario.

Sin embargo, las entradas para ver este duelo han sido aprovechadas por los revendores charrúas que están vendiendo los boletos desde los US$600 a US$1200 cuando el precio origial es de US$ 300.

Hay seguidores de la bicolor que siguen buscando un boleto para el partido, como sucedió con el hincha israelita, quien llegó hasta las tierras uruguayas y estuvo vendiendo mascarillas para solventar sus gastos y pagar su hotel hasta que consiguió una entrada.

