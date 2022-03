Hincha peruano le dice a su jefe desde Montevideo que no irá a trabajar: “Entiendan que es por la selección”

Peruanos asisten a Uruguay para el partido de Eliminatorias. Foto: América.

Decenas de hinchas viajaron desde todo el mundo para ser partícipes del penúltimo partido que tiene la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, uno de ellos aprovechó la transmisión en vivo para confesarle a su jefe que no trabajará en homeoffice. “El lunes tenía que regresar a trabajar... un saludo (jefe)”, indicó el peruano.

“Esta semana empezaba el home office, pero entiendan que es por la selección, por favor. El lunes tenía que regresar a trabajar, así que pedí permiso y que no iba a poder... (mi jefe) se está enterando, qué tal, un saludo”, señaló el hincha a América Noticias.

El joven peruano agregó que para llegar a Montevideo tuvo que pasar por un largo viaje, comenzando por una aerolínea low cost hasta Buenos Aires, debido a los altos precios de los pasajes por el partido; luego, tuvo que tomar otro avión hacia Colonia, de ahí tomar un buque bus hacia tierras Uruguayas y finalmente tomar un bus que lo llevó de frente a Montevideo.

HINCHA PERUANO POSPUSO SU BODA POR IR A MONTEVIDEO

Otro hincha de la selección reveló a América Noticias que postergó su boda y tuvo que vender su anillo de compromiso que le iba a entregar a su novia para poder viajar a Montevideo y así alentar a la blanquirroja en el penúltimo partido contra la selección uruyuaya.

“La entrada para el partido son 300 dólares más hotel y pasaje, pero sabes lo que he hecho: me iba a casar el otro mes, ya había comprado el anillo y mi novia se enteró... le dije que mejor hay que posponerlo, que me había salido un trabajo en la mina y hoy se enteró que estoy en Uruguay”, contó el hincha a América Noticias.

El joven agregó que su novia, tras enterarse que había viajado a Uruguay, decidió terminar con su relación. “Me ha terminado y lo peor es que tuve que decirle la verdad, que postergamos la boda porque he tenido que vender el anillo. Si me estás viendo, la boda se puede postergar, pero el partido no”, precisó el aficionado, quien prefirió no identificarse.

ALINEACIONES PROBABLES DEL PERÚ VS URUGUAY

Uruguay: Sergio Rochet; Miguel Araújo, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez, Luis Súarez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva; André Carrillo, Gianluca Lapadula.

HORARIOS DEL PERÚ VS URUGUAY

- Costa Rica / 5:30 p.m.

- Honduras / 5:30 p.m.

- Guatemala / 5:30 p.m.

- El Salvador / 5:30 p.m.

- México / 5:30 p.m.

- Panamá / 6:30 p.m.

- Perú / 6:30 p.m.

- Colombia / 6:30 p.m.

- Ecuador / 6:30 p.m.

- Venezuela / 7:30 p.m.

- Bolivia / 7:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 7:30 p.m.

- Paraguay / 8:30 p.m.

- Uruguay / 8:30 p.m.

- Chile / 8:30 p.m.

- Argentina / 8:30 p.m.

- Brasil / 8:30 p.m.

- España / 12:00 p.m.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL PERÚ VS. URUGUAY

Perú 1-1 Uruguay - 02 de septiembre de 2021

Perú 1-1 Uruguay - 15 de octubre de 2019

Uruguay 1-0 Perú - 10 de noviembre de 2019

Uruguay 0-0 Perú - 29 de junio del 2019

Perú 2-1 Uruguay - 28 de marzo del 2017

Uruguay 1-0 Perú - 29 de marzo de 2016

Perú 1-2 Uruguay - 6 de septiembre de 2013

Uruguay 4-2 Perú - 10 de junio de 2012

Perú 0-2 Uruguay - 19 de julio de 2011

Uruguay 1-1 Perú - 4 de julio de 2011





