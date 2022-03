Madre de Dios: Sicario asesina a balazos a Juan Julio Fernández, protector de la reserva de Tambopata

Sicarios asesinan a Juan Julio Fernández, protector de la reserva de Tambopata.

El protector de la reserva de Tambopata, en Madre de Dios, Juan Julio Fernández Hanco, de 59 años, fue hallado muerto con dos disparos en el cuerpo. Con este homicidio, ya son 14 los defensores ambientales que han sido asesinados en el Perú desde que inició la pandemia de la COVID-19, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

De acuerdo a sus familiares, el crimen se registró la noche del último domingo, 21 de marzo, en ‘La Pampa’, a la altura del kilómetro 107 de la carretera interoceánica Puerto Maldonado – Cusco, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

Juan Julio era hermano del también defensor ambiental Germán Fernández, uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Este último narró al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) que presenció cuando, en medio de un evento, un sicario sacó un arma y le disparó dos veces cerca de la cabeza.

“Esos señores son invasores. Sicarios contratados por mineros ilegales. Mientras la minería ilegal esté en Nueva Arequipa, todos los días van a haber muertos. Este lugar deberían declararlo en emergencia. Todos los días muere gente aquí”, manifestó Germán Fernández.

En ese sentir, Fernández, quien también se desempeña como teniente gobernador del Centro Poblado Nueva Arequipa, contó que él y su familia reciben amenazas por parte de mineros ilegales. Incluso, su hermana fue secuestrada cuando se encontraba en su chacra por personas vinculadas a estos actos.

“A mí todos los días me amenazan. Vienen a la puerta de mi casa y mandan disparos al aire. (…) Siempre he luchado contra la minería ilegal en toda la zona de amortiguamiento, pero allí no hay control. Hay policías que no trabajan, y es por eso que no los pueden sacar de allí”, señaló su hermana a CAAAP.

En tanto, Luisa Ríos, coordinadora regional de la SPDA en Madre de Dios, lamentó la impunidad de estos crímenes y precisó que “Juan Julio Fernández es la tercera persona defensora ambiental víctima de asesinato en Madre de Dios”. “Los casos de los dos defensores ambientales antes asesinados continúan sin encontrar justicia”, señaló

“La impunidad con la que actúan los ilegales en Tambopata continúa generando un contexto retador y mortal para quienes buscan defender sus tierras y bosques porque son sus medios de vida, por eso su lucha nunca va a parar”, continuó.

Cabe precisar que hasta antes de la pandemia, entre el 2001 y 2020, 159 defensores ambientales murieron y 2326 fueron heridos en medio de diferentes conflictos sociales, de acuerdo a cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

GOBIERNO PERUANO INTERVENDRÁ ANTE ASESINATOS A DIRIGENTES

Ante los hechos ocurridos, el Gobierno se comprometió a impulsar una mesa de defensores ambientales en Madre de Dios, para articular acciones con autoridades, organizaciones indígenas y sociedad civil con el fin de propiciar entornos seguros a favor de las personas defensoras de derechos humanos y reducir situaciones de riesgo.

Así lo informaron los ministerios del Interior, Justicia y del Ambiente, a través de un comunicado, el cual señala que las autoridades se pusieron a disposición de los familiares de la víctima.

“Inmediatamente, se realizó las coordinaciones pertinentes con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y otras autoridades locales para el inicio de las investigaciones pertinentes y el pronto esclarecimiento de los hechos”, agrega el documento.

El texto refiere también que, “como parte de las acciones impulsadas por el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, se impulsarán acciones para constituir una mesa de defensores ambientales en Madre de Dios”.

Ello, con el fin de “articular los esfuerzos y acciones conjuntas con las autoridades sectoriales y regionales, organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil de nivel regional para propiciar entornos seguros a favor de las personas defensoras de derechos humanos y reducir situaciones de riesgo”.

