Keiko Fujimori espera que resolución que libera a su padre de la cárcel se emita pronto: “hay que tener paciencia y prudencia”

La excandidata presidencial, Keiko Fujimori, se pronunció a los medios sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre su padre y expresidente, Alberto Fujimori, quien fue recientemente indultado. Fujimori se encuentra en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y un funcionario se acercó para notificarlo de algo, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que no tiene conocimiento de esto.

“No tengo no tengo ningún conocimiento porque yo he ido a entregar alimentos, a mi no me informan de ese tipo de procedimientos. Mi padre va a seguir enfrentando como siempre lo ha hecho este proceso”, aseguró.

Por otro lado, sobre la resolución del fallo del TC mencionó que se debe tener prudencia y paciencia para su decisión, porque es un proceso que demora unos días.

“Una vez que él TC anuncia una decisión, demora unos días hasta que se emite la resolución; lo recuerdo también por mi propio caso cuando tuve mi libertad. Entonces lo que nos corresponde ahora es esperar con mucha prudencia y paciencia, esperamos que esta solución se emita lo más pronto posible”, dijo.

SALUD DE ALBERTO FUJIMORI

Keiko Fujimori confirmó que el estado de su padre es estable, según lo que mencionaron trabajadores del Inpe. “Si bien se encuentra estable, cuando me llama por teléfono lo noto un poquito ansioso y es por eso que es importante para nosotros hacer toda esta coordinación de los chequeos médicos correspondientes una vez que salga en libertad”, comentó.

Además afirmó que no ha podido ver a su padre, ya que solo se le permitió hacer la entrega correspondiente de alimentos. “No me han permitido hacer la visita ni me han permitido entrar para hacer la entrega de sus alimentos”, aseguró.

Finalmente, comentó que a horas de la tarde, el doctor César Nakazaki se pronunciará sobre los temas legales que involucren a su padre. “Mañana va a haber una audiencia todo eso le va a comentar el doctor Nakazaki”, finalizó.

¿QUÉ DIJO KEIKO SOBRE EL INDULTO A SU PADRE?

Desde los exteriores de su hogar en San Borja, la excandidata a la Presidencia declaró a la prensa que, por estos momentos, lo primordial para los suyos es velar por la salud del patriarca de la familia, quien se encuentra delicado y “bastante frágil”.

“Ahora mis hermanos y yo estamos pendientes de en donde se va a quedar mi papá. Ver también todos los detalles de seguir pendiente del monitoreo de su salud. Ustedes recordarán, hace unos días atrás, él hizo una crisis fibrilación auricular, combinado con la fibrosis pulmonar, pues su situación es bastante frágil”, manifestó.

“Ahora que estará en responsabilidad de nosotros, nos aseguraremos de que su salud esté bastante controlada. (…) En estas horas o días, tenemos que ver el lugar o el sitio, los controles médicos, porque sabemos que él tenía un control médico. Vamos a tratar de postergarlo, pero no por mucho tiempo. Para nosotros lo más importante es la salud de mi padre”, agregó.

En cuanto a los comentarios negativos que viene recibiendo por el indulto de su progenitor, Keiko Fujimori precisó que los detractores “están en su derecho” de manifestarse al respecto y optó por no hacer un comentario sobre el tema.

“En estos momentos yo no voy a entrar en polémica. Como comprenderán, como familia, estamos agradecidos con Dios, principalmente, porque esta decisión es de justicia después de varios años que hemos estado anhelando y esperando. Sobre todo, por los años que tiene mi padre y por su estado de salud”, comentó.









