Chile vs Brasil EN VIVO: horarios y canales para ver el decisivo duelo por la penúltima fecha de clasificatorias

Brasil y Chile se enfrentarán por las Eliminatorias Qatar 2022.

Brasil recibirá a Chile en lo que significará su penúltimo partido de Eliminatorias Qatar 2022. Si bien la ‘Scratch’ ya se tiene su boleto a la Copa del Mundo, buscará cerrar su participación de buena forma, por ello convocó a todas sus figuras. Por su parte, la ‘Roja’ tiene la necesidad de lograr una hazaña en caso quiera asistir a la próxima cita mundialista.

La selección brasileña viene de empatar 1-1 con Ecuador en Quito y golear 4-1 a Paraguay en casa. Estos resultados la mantienen en la primera ubicación de las clasificatorias sudamericanas con 39 puntos. Por su lado, los dirigidos por Martín Lasarte cayeron 2-1 en su visita a Argentina, pero sumaron tres puntos importantes ante Bolivia en La Paz.

MINUTO A MINUTO

Alineaciones confirmadas

Chile: Bravo, Suazo, Roco, Isla, Díaz, Sánchez, Vidal, Vargas, Baeza, Medel, Aranguiz

Brasil: Becker, Danilo, Silva, Marquinhos, Casemiro, Telles, Paquetá, Fred, Richarlison, Neymar, Coutinho

- La selección chilena tuvo un gran recibimiento previo al duelo con Brasil

- La selección de Chile se motiva con mensajes en sus redes sociales. Gary Medel aseguró que “pase lo que pase daremos vida en la cancha”

Selección de Chile se motiva previo al partido con Brasil

PREVIA DEL CHILE VS BRASIL

‘Tite’ no se guardará nada para este cotejo. Por eso llamó a sus grandes figuras entre ellas Neymar, quien estuvo ausente en la fecha doble pasada. Chile depositará toda su esperanza en su goleador, Alexis Sánchez, el cual le dio la victoria contra la ‘verde’ en la altura.

CUÁNDO Y DÓNDE JUEGA CHILE VS BRASIL

El partido entre ambas selecciones está programado para el jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Maracaná. La Conmebol decidió que todos los equipos que tienen posibilidades de ir al Mundial de Qatar jueguen en paralelo.

A QUÉ HORA JUEGA CHILE VS BRASIL

Perú - 18:30

Colombia - 18:30

Ecuador - 18:30

México - 18:30

Bolivia - 19:30

Venezuela - 19:30

Estados Unidos - 19:30

Brasil - 20:30

Argentina - 20:30

Uruguay - 20:30

Chile - 20:30

Paraguay - 20:30

DÓNDE TRANSMITEN CHILE VS BRASIL

El partido entre Chile y Brasil será transmitido por la señal de Movistar Play en el Perú. Asimismo, podrás conocer los goles, incidencias y polémicas de este duelo por Infobae Perú, que tendrá una cobertura total de las Eliminatorias Qatar 2022.

CANAL PARA VER CHILE VS BRASIL

Bolivia: Tigo Sports2 Bolivia

Brasil: SporTV, Canais Globo, Now Net e Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

España: #Vamos

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Hei

Uruguay: VTV+

CHILE VS BRASIL: ESTADÍSTICAS

Chile tiene la urgencia de sumar tres puntos para seguir con vida. ¿Cómo le fue a la ‘Roja’ en condición de visitante en estas clasificatorias? Solo ganó en dos ocasiones. Superó por la mínima diferencia a Paraguay y ganó 3-2 a Bolivia. Después consiguió dos empates con Argentina y Ecuador.

¿Brasil perdió de local? No, es más ninguna selección logró empatarle. Su resultado más abultado en casa fue ante Bolivia. En aquella ocasión goleó 5-0 al elenco altiplánico con doblete de Firmino, un tanto de Marquinhos y Coutinho y un autogol de José María Carrasco.

En la historia de las Eliminatorias, Chile nunca le ha podido ganar en condición de visitante a Brasil, ni siquiera pudo sumar un punto en tierras ‘cariocas’. La ‘Verde-amarela’ suma un total de seis victorias.

ALINEACIONES PROBABLES: CHILE VS. BRASIL

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel y Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Gabriel Suazo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Guilherme Arana; Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Junior y Neymar.

CHILE VS BRASIL: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Mundial Qatar 2022: Chile 0 - 1 Brasil

Mundial Rusia 2018: Brasil 3 - 0 Chile

Mundial Rusia 2018: Chile 2 - 0 Brasil

Mundial Sudáfrica 2010: Brasil 4 - 2 Chile

Mundial Sudáfrica 2010: Chile 0 - 3 Brasil

Mundial Alemania 2006: Brasil 5 - 0 Chile

Mundial Alemania 2006: Chile 1- 1 Brasil

