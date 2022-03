Test de personalidad: conoce qué revela tu mascota sobre tu vida

Descubre lo que puede decir tu mascota sobre tu relación con los otros.

Quienes tienen una conexión con los animales son los primeros en mostrar interés en adoptar a una mascota que sin imaginarlo, se convierte en nuestro fiel acompañante en el día a día. Estos pequeños seres no solo nos sacan una sonrisa, sino que también reflejan varios aspectos de nuestra personalidad a penas los conocemos. Ya sea que elegimos un perro o gato, entre otros, estos revelan varios detalles sobre lo que somos.

En este test de personalidad, te compartimos algunos datos interesantes sobre tu vida, según la mascota que elegiste para que sea tu compañero hasta que la vida lo permita. Presta atención a cada definición y reconoce cuáles coinciden contigo. ¿Estás listo?

Para la selección, ubica tu mascota en estas opciones: perro, tortuga, pez, gato y conejo.

Descubre más sobre ti con este test de personalidad.

#1 PERRO: si esta fue tu elección, es inevitable mencionar que eres una persona amigable, carismática y alegre. Tus amigos y familiares te consideran un apoyo. Aunque atraviesas momentos difíciles, intentas ver lo positivo para no desmotivarte. Temes quedarte solo o que te hagan daño, por lo que eres propenso a abrir tu corazón a quien no lo merece. En el amor, entregas todo sin dar nada a cambio. Te gusta divertirte y respetas tu espacio a solas para conectarte contigo mismo. Aunque eres cuidadoso, en algunas ocasiones no mides el peligro.

#2 TORTUGA: si esta es tu mascota, puede interpretarse como el reflejo de una persona nostálgica, que siempre lleva consigo los recuerdos y vivencias, buenas y malas. Tus amigos acuden contigo cuando necesitan un consejo. En el grupo eres el “papá” o “mamá”, ya que los cuidas como si estuvieran a tu cargo. No hay mejor ahorrador que tú. Quieres estar bien seguro de tus decisiones, y es una de las razones por las que te demoras en dar una respuesta.

#3 PEZ: no crees en los prejuicios y haces oídos sordos cuando alguien habla mal de ti. Vives a tu manera y en plena tranquilidad. Es difícil verte en una relación, porque te siente muy a gusto con tu soltería. Aunque vives muy relajado, esto no significa que no te importa lo que ocurre a tu alrededor. Eres sentimental y emotivo cuando te suceden cosas malas. Es posible que tu estado de ánimo sea cambiante, pero recordar tus motivaciones te impulsan a no derrumbarte.

¿Quieres conocer más sobre ti? Revisa también: lo primero que veas revelará tu punto más débil en las relaciones sentimentales, aquella figura que mires primero revelará si tienes ciertos rasgos narcisistas y elige una figura y conoce cuál es tu debilidad en las relaciones

#4 GATO: te consideran una persona egocéntrica y vanidosa. Vives bajo tus propias reglas y te calificas como alguien independiente que no necesita ningún tipo de vínculo, ya sea laboral, sentimental y hasta en el hogar. Te gusta viajar, ir de un lugar a otros. Vives de las experiencias y quieres descubrir lo que otros no han podido. Eres feliz aunque muchos te digan que debes cambiar el rumo de tu vida. Tienes un sentido del humor peculiar que pocos entienden.

#5 CONEJO: aunque no te veas así, muchos te ven como una persona atractiva. Eres de aquellos/aquellas que se miran al espejo mil veces antes de salir. Te gusta estar rodeado de tus amigos y familiares, hacer planes para viajar o salir a comer. A veces dudas de tus decisiones, por lo que te lleva a pedir ayuda para no ser indeciso. Te consideras travieso, curioso y olvidadizo. Levantarte por las mañanas no es lo tuyo y el mejor lugar para estar es lejos de todos, en el cambo o frente a la playa.

SEGUIR LEYENDO