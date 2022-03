Guillermo Bermejo tras propuesta de Francisco Sagasti: “Deje de vender humo presidente por accidente”

En ese sentido, el legislador señaló que el exmandatario “miente”, ya que al intentar impulsar la recolección de firmas, sugiere la presentación de un proyecto de ley para que el pleno del congreso vote al respecto y, de esta manera, se haga un referéndum.

“Sagasti miente. Con 75 mil firmas no se hace ningún referéndum. Eso es para un proyecto de ley que llame a adelanto de elecciones que pasaría por votación en el congreso, para luego recién a referéndum. Deje de vender humo presidente por accidente”, sostuvo el congresista Bermejo en su cuenta oficial de Twitter.

A su turno, quien también se pronunció sobre esta medida presentada por Sagasti, fue el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se manifestó acerca de la sugerencia del ex jefe de Estado y consideró que el principal problema del país es la “crisis institucional”.

“Si alguien afirma que adelanto de elecciones generales es la única salida a esta crisis, entonces persigue una consigna política. El problema estructural del país es la crisis institucional. Crisis agravada por caviares, quienes paradójicamente, son hoy los piden q se vayan todos”, declaró ante las crisis que el país vive tras los duros cuestionamientos hacia el presidente Pedro Castillo.

¿QUÉ PROPUSO FRANCISCO SAGASTI ANTE LA CRISIS POLÍTICA EN PERÚ?

Durante una entrevista concedido para el programa Cuarto Poder, el ex presidente Francisco Sagasti se pronunció y no dudó en soltar una propuesta ante la crisis política del país. Sin embargo, su proyecto no fue bien recibido por algunos sectores.

“Si queremos que la ciudadanía tenga trabajo, salud, educación, exista inversión, aprovechemos el boom de las materias primas, no tejamos paralizadas dos de las principales minas que tenemos en nuestro país y si no cambia la actitud ni del Ejecutivo y del Congreso, con esta combinación de confrontación y arreglos subrepticios, la ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal. 75,600 firmas (se necesitan)”, dijo.

Sagasti añadió que habría que ponerse de acuerdo para establecer cuáles serían los “cambios mínimos” que habría que hacer a la Constitución para acortar los periodos y poner en práctica las reformas electorales que “ayuden” a filtrar candidatos y a tener congresistas y un Ejecutivo a la altura de lo que el país requiere.

“En caso contrario, la inestabilidad política, la incertidumbre económica, la corrupción y el caos administrativo tendrán consecuencias negativas para toda la población, particularmente para los más vulnerables”, expresó.

Pedro Castillo y su saludo a los miembros de la oposición del Congreso. VIDEO: TVPerú

CASTILLO ESTARÁ ESTE 28 DE MARZO FRENTE AL CONGRESO TRAS MOCIÓN DE VACANCIA

Este lunes, Pedro Castillo estuvo en el reinicio de clases de la IEI 197 Niño Jesús de Praga, en el distrito de Lurigancho. Durante su corto acercamiento con la prensa, el mandatario fue interrogado sobre su asistencia al congreso este 28 de marzo, por lo que respondió de manera efusiva.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas, mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso: Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, dijo.

