Hernando Cevallos: “Vacunación está por debajo del 50% del promedio diario que deberíamos tener”

Hernando Cevallos, exministro de Salud. | Foto: Agencia Andina

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre la desaceleración de la vacunación contra la COVID-19. Mencionó que las cifras diarias se mantiene por debajo del 50% de las cifras que deberíamos ya haber alcanzado en esta etapa de la pandemia. Así, señaló que este es un compromiso de todo el Poder Ejecutivo.

“En general la vacunación es oscilante, depende de circunstancias, fechas especiales. Pero, en general, la idea es que mantenga en los promedios mensuales, bimensuales, un nivel de asenso en la cobertura. Esto no está sucediendo”, señaló en una entrevista con RPP Noticias.

Así, señaló que “estamos por debajo del 50% del promedio diario que deberíamos tener”, donde el Ministerio de Salud (Minsa) tiene una cuota de la responsabilidad. Con ello, señaló que se debe tomar medidas para continuar con la masificación de la vacunación.

Por otro lado, sobre el Gobierno, dijo que este debe genera niveles de compromiso con diversos sectores del país. De esta forma, el exministro resaltó que el ritmo de la vacunación depende también de los gobiernos regionales y locales.

FACTORES DENTRO DE LA DESACELERACIÓN

Cevallos señaló justamente que este es uno de los factores que están llevando a la desaceleración de la vacunación a nivel nacional.

“No basta decir ‘Vamos a hacer barrido’, se tienen que lograr acuerdos con los actores locales , con los líderes comunales, con los líderes barriales, con los gobiernos locales, los gobiernos locales. Porque ahí son ellos los que manejan las brigadas, la organización de la vacunación, la ampliación de los horarios de primer nivel para que se vacunen ahí”, explicó.

Señaló también que el acuerdo con actores locales es muy importante para generar confianza con la población, la cual podría estar dudando de recibir la vacuna. “Si no vas acompañado de dirigente local, la gente no te abre las puertas”, dijo.

Por otro lado, el número de las brigadas de vacunación también es relevante. Estas, según la denuncia de la exdirectora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, no son suficientes para poder avanzar en el proceso de vacunación como se tiene planeado.

“Tenemos grandes brechas de vacuna por atender. Tenemos más de 11 millones de terceras dosis que colocar. Se requieren intervenciones estratégicas no solo en Lima y Callao, sino en regiones donde las brechas son mayores”, dijo luego de su renuncia al ministerio.

Además, Cevallos resaltó que es fundamental que estas lleguen a los lugares más alejados del país.

En diciembre de 2021, se sostenía que 90% de las personas hospitalizadas por COVID-19 en Perú no se había vacunado. | Foto: EFE/ Paolo Aguilar

VENCIMIENTO DE LAS VACUNAS

Por otro lado, el exministro de Salud también fue consultado sobre el posible vencimiento de un lote de vacunas AstraZeneca en el mes de marzo. Sobre ello, Hernando Cevallos confirmó que hay lotes que vencerán a fines de marzo y fines de abril.

“Hay fechas de vencimiento el 31 de marzo y a fines de abril, donde vence un lote importante de vacunas. En realidad, no es que sean lotes demasiado grandes, porque son alrededor de dos millones. No olvidemos que nosotros, por ejemplo, en el mes de octubre vacunamos casi cuatro millones de personas en un mes”, declaró en RPP Noticias.

Entonces, señaló que el uso de estas vacunas dependerá mucho del ritmo de la vacunación. Por esta razón resulta preocupante la desaceleración.

CUARTA DOSIS DE LA VACUNA

En cuanto a la posibilidad de administrar una cuarta dosis a la población, Cevallos señaló que la tercera dosis hasta ahora está en un avance del 36%, por lo que debería ser prioridad cerrar esas brechas.

Por otro lado, sí sería relevante considerar una cuarta dosis para las personas mayores de 60 años, con comorbilidades u enfermedades que los ponen en riesgo ante la COVID-19 y el personal de salud en primera línea. Ello debería plantearse para el mes de abril.

HERNÁN CONDORI COMO MINISTRO DE SALUD

Algo que cuestionó sobre el actual titular del Minsa es su constante enfrentamiento con otros gremios y asociaciones de salud. Señaló que se puede estar en desacuerdo, pero los enfrentamientos con estos grupos no es posible ni recomendable para quien se ubica en una posición de liderazgo.

“No me parece que una persona que actúe de esa manera tenga las mejores condiciones para desempeñar el cargo”, declaró en vivo.

Además, dijo que no está siendo muy honesto con la población, al decir que el ritmo de la vacunación sigue su curso regular.

“Yo creo que él no está siendo muy claro con la población y esto no ayuda nada. Decirle a la gente que estamos avanzando bien con la vacunación, no es generarle una preocupación honesta, de la que necesitamos que la población tenga para ir a vacunarse”, señaló.

