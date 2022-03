Los puntajes de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors vs. River Plate, según la prensa argentina

Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron titulares en el Boca Juniors vs. River Plate.

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate es uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial. De hecho, según un estudio realizado por el diario inglés, ‘The Guardian’, este partido es el mayor evento que cualquier hincha de este deporte debe gozar antes de morir dada la intensidad con la que se juega entre estos dos equipos. Precisamente, el último domingo 20 de marzo, Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron partícipes de este compromiso que culminó con la victoria a favor de los ‘xeneizes’ por 1-0, por lo que en el presente artículo te contaremos los puntajes que le otorgaron los principales medios argentinos.

Para empezar, ambos futbolistas no destacaron de la misma manera y cada uno tuvo un rendimiento particular. Si bien fueron titulares, ‘Lucho’ jugó solo la primera mitad debido a que recibió una ‘infantil’ tarjeta amarilla a los 32 minutos que condicionó su presencia en el encuentro por pasarse de revoluciones. Ante esta situación, el técnico Sebastián Battaglia optó por cambiarlo por Nicolás Figal para evitar quedarse sin un jugador menos en campo. Diferente fue el caso del ‘Káiser’, quien también recibió la amarilla pero en su caso no exageró en su temperamento y se mostró sólido en muchas jugadas.

Ahora, los medios ‘Olé’ y ‘TyC Sports’ constantemente califican los rendimientos de los jugadores en sus respectivas páginas web, por lo que a continuación te mostraremos el puntaje que les pusieron a los jugadores peruanos:

En el caso del primer medio, a Advíncula le otorgó un puntaje de 5 y con el siguiente comentario: “ Fue fuerte abajo ante De la Cruz. Barco se la puso difícil por su sector. Le hizo una falta a Álvarez y pudo ver la segunda amarilla ”.

Evidentemente, el hecho de haber jugado solo el primer tiempo le condicionó de tener un mejor performance o incluso de haber cambiado la historia del partido, pues entró con fuerza constantemente a Julián Álvarez y también a Milton Casco. Un hecho que los jugadores del ‘Millonario’ se percataron para incursionar por su zona y buscar la expulsión del lateral nacional.

Sobre el ‘León’, le dieron un puntaje de 7. Jugó todo el partido e incluso casi anota un autogol, pero el arquero Agustín Rossi, la figura del encuentro, evitó que esto sucediera. Lo que sí se destaca fue el gran cruce que realizó para evitar un disparo cómodo para Tomás Pochettino, volante de River que pudo haber anotado el empate. “Salió hasta la mitad de la cancha para cortar, en algunas fue duro. Álvarez se le metió por su sector al área y remató. Quiso despejar y exigió a Rossi. Terminó muy firme de arriba. Se le cruzó a Pochettino, era clara para River” , fueron los comentarios de ‘Olé’.

Por su parte, el medio ‘TyC Sports’, tuvo comentarios distintos a los que colocó su competencia. En este caso, de Zambrano resaltaron que tuvo un buen partido, dando a entender que tuvo algunas buenas y otras malas, dándole un puntaje de 5. “No jugó bien. En algunas perdió y en otras se impuso. Eligió siempre el pelotazo para salir del fondo. También al límite” , así fue la calificación.

En tanto, del exRayo Vallecano recalcaron su actitud en el partido en el que pudo haberse ido expulsado, y que si bien cumplió con la marca, no se proyectó al ataque. “Pasado de revoluciones. Al borde de la expulsión. Cumplió en la marca pero casi no pasó la mitad de la cancha. Fue reemplazado en el entretiempo por Figal” , se lee en la nota donde lo puntuaron con 5.

Cabe resaltar que, tras haber jugado este partido, Luis Advíncula y Carlos Zambrano partirán rumbo a Lima para sumarse a los trabajos de la selección peruana para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

