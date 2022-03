Panamericana Sur: Hallan más de 30 kilos de cocaína escondidos en parachoque de auto

Foto: Buenos días Perú

Un sujeto fue intervenido por la Policía Nacional, ya que en su auto llevaba camuflados en los parachoque más de 30 kilos de clorhidrato de cocaína. Este sujeto era uno de los principales corredores de droga que se transporta desde Ica, Ayacucho y Lima, siendo el punto de partida donde acondicionan la droga en caletas 10 ladrillos en el soporte delantero y 17 en el trasero.

“Ica es un corredor de droga que va hacia Ayacucho, es por ello que nuestro personal paulativamente está luchando contra esta clase de ilícitos penales”, comentó un jefe policial para Panamericana.

Durante las ultimas 24 horas se reportaron a través de la central 110 de carreteras mas de 100 emergencias, todas atendidas con exito

PNP INCAUTA 20 KILOS DE MARIHUANA A BANDA DE NARCOTRAFICANTES

Una banda criminal tenía en su poder 20 kilos de marihuana. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a esta banda que le venían haciendo seguimiento desde la sierra de Huamachuco hasta el cruce de la avenida San Germán con Universitaria en el distrito de San Martín de Porres, ya que ahí fue donde los capturaron.

El vehículo contaba con tres personas dentro y cinco paquetes pesados. Cuando las personas bajaron del vehículo y transportaban los maletines y ahí es cuando interviene la PNP. Las personas se encuentran en la comisaría de Mi Perú detenidas.

Uno de los detenidos no quiso responder, pero una de las involucradas mencionó que no tenía nada que ver en el suceso.

“Yo no tengo la culpa de nada, ellos tomaron en taxi de plaza norte y ahora esto detenida, ellos de querían ir de Plaza Norte al paradero 35 de José Aranda, me tomaron, era mi primera carrera y no sabía que ellos tenían droga, eso es lo único que se”, respondió.

Además, uno de los delincuentes destacó que no la conoce.

El reportero de Buenos días perú señaló que cada uno de estos paquetes en promedio estaban valorizados en 3 mil soles y que ellos tenían en total algo de 15 mil soles que es lo que les cuesta a las personas comprarlo, pero en el Callao y otras distritos de Lima el precio varía.

CULTIVOS DE COCA SE INCREMENTARON ENTRE 2016 Y 2020

La superficie de cultivos de hoja de coca en Perú se incrementó en 41 % entre 2016 y 2020, a pesar de que en el mismo período se erradicaron unas 113.000 hectáreas, se intervino en 3.873 pozas de maceración y se destruyeron más de 1.900 laboratorios de droga, informaron este jueves fuentes oficiales.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) detalló, en un comunicado, que en el periodo indicado los cultivos de coca crecieron de 43.900 hectáreas a 61.700 hectáreas sembradas, con una resiembra de entre 30 % y 60 %. Agregó que la hoja de coca se ha diseminado y trasladado a las zonas fronterizas de Perú con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, “como resultado de la creciente demanda mundial de cocaína”.

En ese sentido, Devida está promoviendo un compromiso entre el Estado y la sociedad civil de la región andino-amazónica de Perú, “con derechos y deberes recíprocos, prioritariamente con los pueblos originarios y los productores agrarios”.

La intención de un “Pacto Social Ciudadano” es que los pueblos “reduzcan voluntariamente los cultivos de coca con fines ilícitos a cambio de servicios oportunos de parte del Estado, en el marco de la actual Política Nacional Contra las Drogas al 2030″.

“El mercado de la hoja de coca legal, no solo se encuentra en una severa crisis económica, sino que ha perdido capacidad de control”, remarcó en referencia al porcentaje de coca que es destinada en Perú a la fabricación de mates, caramelos y otros productos, así como al consumo ancestral conocido como “chacchado”.





