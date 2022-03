Luis Advíncula y su vehemente acción que preocupó al DT Xeneize y condicionó su cambio en el Boca vs River

Boca vs River: Luis Advíncula y su vehemente acción que preocupó al DT Xeneize y condicionó su cambio (Foto: captura video ESPN)

Boca vs River: Luis Advíncula estuvo al borde la expulsión en el superclásico por la fecha 7 de la Copa de la Liga Argentina 2022 que se disputó el domingo 20 de marzo en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires.

A los 42 minutos de juego, el lateral de Boca Juniors Luis Advíncula fue la disputa de un balón con el jugador de River Plate Milton Casco y el árbitro paró el partido.

Luis Advíncula había recibido la amonestación con tarjeta amarilla a los 32 minutos. Luego fue protagonista una falta sobre Julián Álvarez a los 38′ que provocó los reclamos de los rivales y estaba condicionado a recibir una segunda y su posterior expulsión. Jugaba al límite.

Así, Luis Advíncula saltó sobre Milton Casco en una acción aparatosa, en la que el futbolista del ‘Millonario’ terminó en el césped y el lateral peruano tocando el balón con la espalda.

Sin embargo, el árbitro Darío Herrera pitó, detuvo el partido, pero no cobró la falta. La acción en ese instante causó preocupación en el banco de suplentes de Boca Juniors y el técnico Sebastián Battaglia, pero afortunadamente para el peruano no conllevo consecuencias.

El árbitro paralizó las acciones por la aparatosa caída del jugador de River Plate y no consideró falta de Luis Advíncula que por reiteración pudo ser expulsado. No obstante, el defensor peruano fue cambiado en el entretiempo y no volvió al campo de juego para disputar los segundos 45 minutos.

Finalmente, Boca Juniors se impuso 1-0 a River Plate con gol del atacante colombiano Sebastián Villa a los 54′ en el superclásico del fútbol argentino.

Luis Advínvula y Carlos Zambrano fueron titulares en el clásico Boca vs River por la Liga Argentina

River Plate llegó al clásico tras el triunfo sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Liga Argentina. Por su parte, Boca Juniors venció a domicilio a Estudiantes de La Plata por el torneo local.

El técnico de Boca Juniors Sebastián Battaglia alineó con Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Frank Fabra; Juan Ramírez; Pol Fernández, Cristian Medina, Aaron Molinas; Darío Benedetto y Sebastián Villa.

El estratega de River Plate formó con: Franco Armani; Milton Casco; Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Robert Rojas, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Enzo Fernández; Santiago Simón y Julián Álvarez.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE RIVER PLATE

Defensa y Justicia vs River Plate

River Plate vs Argentinos Juniors

Banfield vs River Plate

Talleres de Córdoba vs River Plate

River Plate vs Atlético Tucumán

PRÓXIMOS PARTIDOS DE BOCA JUNIORS

Boca Juniors vs Arsenal

Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

Boca Juniors vs Lanús

Boca Juniors vs Godoy Cruz

Central Córdoba vs Boca Juniors

SEGUIR LEYENDO