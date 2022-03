Horóscopo semanal: predicciones del 21 al 26 de marzo del 2022

Horóscopo semanal: predicciones del 21 al 27 de febrero del 2022. (Foto:Captura)

Esta semana hay muchos cambios lunares y según la astrología esto afectaría en el comportamiento de las personas. La influencia de la luna, según el signo que reine hará a las personas más susceptibles y en otros casos traerá buenos augurios. Si quieres conocer cómo le irá a tu signo zodiacal, a continuación te lo mostramos.

Aries (21 de marzo-19 de abril)

Aries oficialmente es tu momento, es tu temporada. Hoy más que nunca sientes que puedes conquistar el mundo y sabemos que no ha sido fácil estos últimos meses, ya que tus prioridades han cambiado. Pero no hay duda que el trabajo que realizaste durante la temporada pasada, finalmente está dando sus frutos. Si has terminado un proyecto, prepárate que viene otro. Trate de disfrutar los últimos momentos de paz ahora antes de que las cosas se vuelvan locas en la semana que viene.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

A diferencia de algunos de los otros signos del zodiaco, la temporada de Aries tiende a agotarte. La creatividad y expresión, te brindan una energía de conexión a tierra y es muy necesaria. Es importante mantener ese ritmo lento y constante esta semana. Va a haver presión esta semana, pero podrás manejarla y querrás apoyarte más que nunca en tu trabajo diario.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Has estado corriendo sin parar durante las últimas semanas. El hogar y las relaciones con amistades estarán presentes. Solo asegúrese de no estirarse demasiado esta semana y sea más considerado con sus palabras, piense antes de hablar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La semana pasada fue emotiva para ti, Cáncer. Es hora de dejar de mostrar tus dones en relaciones insatisfactorias e invertir en ti mismo. Hay algunos sentimientos profundos en medio de la comunicación, por lo que, puede haber algunas conversaciones intensas que te hicieron sentir que no te escuchaban o que no te entendían. Es probable que sientas presión para tomar decisiones, pero es mejor tomar un tiempo y analizar. Solo después de identificar los próximos pasos que desea dar en su relación, podrá avanzar de manera significativa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Hay algo en la temporada de Aries que te hace sentir vivo, Leo. El sol te iluminará y disfrutarás de aventura y conocimiento este mes, dando paso a una energía inquieta. Sin embargo, también puede que te sientas aprensivo a la hora de tomar decisiones importantes. Usa esta pausa para planificar los detalles de tu próxima gran aventura, inscríbete en esa clase en línea o planifica un viaje para ver a viejos amigos. El primer paso hacia un nuevo comienzo es tomar acción.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede que te sientas un poco invisible este mes, Virgo . Los nuevos comienzos nacen aquí y probablemente una versión mejorada de ti. Has estado considerando algunos cambios importantes en tu vida y es posible que las cosas se pongan en movimiento. Concéntrate en abrazar tus misterio, secretos y seducción este mes. No permita que ningún sentimiento burbujeante de inseguridad le impida presentar su nuevo yo al mundo.

Libra (del 23 de septiembre al 21 de octubre)

La temporada de Aries se trata de relaciones serias, Libra. Algo de ti está atrayendo personas y oportunidades de ideas afines este mes . Sin embargo, esté atento a situaciones o personas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Serás más susceptibles a las mentiras y no se sienta mal si necesita crear o reforzar límites emocionales en sus relaciones cercanas.

Escorpio (del 22 de octubre al 21 de noviembre)

Hay algo en la temporada de Aries que te enciende, Escorpio. Los últimos meses han dado paso a muchas nuevas oportunidades y personas en su vida. ¿Rutina o salud?, es hora de evaluar dónde quieres enfocar tu energía. No se deje atascar tanto en la mentalidad de ajetreo, al punto de olvidarse tomar un tiempo para usted esta semana. Las cosas buenas toman tiempo y no se puede apresurar el éxito.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

¿Estás listo para divertirte, Sagitario? Has estado pasando por mucho crecimiento personal y reflexión últimamente . Creatividad y romance estarán presentes este año. El equinoccio de primavera te dejará sintiéndote renovado y listo para ponerte en contacto con tu lado dulce. Desde el punto de vista romántico, estas podrían ser las cuatro semanas más importantes que tendrás en 2022. Mantén abiertos tus planes y tu calendario social, nunca sabes quién podría aparecer.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El hogar es donde está el corazón, Capricornio. Has estado aprovechando tu lado espiritual y eso es bueno. Concétrese en estudiar esta semana y encontre su centro. La temporada de Aries traerá un enfoque adicional a su vida hogareña y relaciones personales este mes, lo que significa que la energía que normalmente invierte en su carrera deberá cambiar hacia sus relaciones. Abraza tu lado más suave y aprende a comunicar tus pensamientos espirituales más personales este mes.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tienes algo que decir, Acuario. La temporada de Aries ilumina tu tercera casa de comunicación, brindándote una mente y una vida social especialmente activas . Es posible que se encuentre soñando con nuevas ideas o proyectos que le permitan compartir sus pensamientos con los demás. Y aunque puede sentir un poco de rechazo, es crucial mantener sus opiniones e ideas. Su perspectiva es única y vale la pena compartirla con el mundo; solo asegúrese de evitar pequeños dramas y concéntrese en transmitir su mensaje.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Con la temporada de Piscis finalmente terminando, vuelve la rutina para ti, Piscis. La temporada de Aries está cambiando el enfoque a tus valores y finanzas. La próxima semana es el momento de volver a tu rutina y comenzar a planificar tu próximo movimiento . A nivel emocional y personal, se marcarán nuevos comienzos y cambios importantes en tu carrera o flujos de ingresos . Recuerde, las mejores cosas de la vida requieren trabajo, así que manténgase humilde y busque el trabajo de sus sueños.

