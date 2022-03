Daddy Yankee: Fans lamentan el retiro del reguetonero y lo vuelven tendencia en Twitter

Usuarios lloran que Daddy Yankee se retire de la música. (Foto: Captura)

Daddy Yankee ha sorprendido a sus millones de fanáticos al rededor del mundo al anunciar que se retira de la industria musical luego de dar su último tour en más de 10 países llamado “La Última Vuelta” que empezará en agosto y culminará en diciembre de este 2022, no sin antes pasar por Perú el próximo martes 18 de marzo.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción , mi mejor gira de concierto y los voy a hacer celebrando mis 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada “Legendaddy”, reveló en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Esta noticia no ha caído nada bien para los seguidores del denominado “Rey del Reggaetón” y muchos han utilizado sus redes sociales para expresar su tristeza utilizando imágenes o simplemente escribiendo sus sentimientos acompañados de emojis de corazón roto.

“Me da nostalgia que Daddy Yanke se retire de la música porque muchos de nosotros crecimos escuchando altos temazos como ‘Somos de calle’, ‘Pose’, ‘Gasolina’ y ‘Llamado de emergencia’...”, escribió una cibernauta.

“Daddy Yanke anuncia su retiro de la música, no me hablen quiero estar solo”, “No sé ustedes pero después de ver el anuncio de Daddy Yanke diciendo que se retira del reggaetón siento que ya el género no será igual“, se lee en otro momento.

Asimismo, algunos internautas compartieron sus ganas de asistir al último concierto que brindará en Lima, esperando alcanzar una entrada. El cantante puertorriqueño se retira luego de 32 años de trayectoria con su álbum de estreno titulado “Legendaddy”.

Cabe resaltar que Daddy Yanke es unos de los los máximos exponentes del reggaetón. El artista mundial es uno de los pioneros del nacimiento del género urbano latino durante la década de 1990 y ser el segundo en haberlo popularizado en América Latina y el resto del mundo.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA VENTA DE ENTRADAS Y EN DÓNDE?

Hasta el momento, se conoce que la venta de entradas comenzará el 30 de marzo según se puede observar en los últimos segundos del vídeo publicado por el artista, pero no se ha especificado dónde se podrá comprar ni que países iniciaran. Lo cierto es que millones de fans esperan escuchar en vivo al interprete de la “Gasolina”, “Ella me levanto”, “Lo que pasó, pasó”.

¿POR QUÉ SE LE CONSIDERA UN PIONERO DEL REGGAETÓN?

Daddy Yankee inicia su carrera en la música en 1991 como invitado en los discos del productor DJ Playero. Sin embargo, fue recién en 1992 que la canción “So Persígueme/No te detengas” menciona la palabra “reggaeton” en una improvisación.

Esto sucedió cuando el género aún no estaba formado y menos tenía nombre definido. Es así como se dio por hecho que Daddy Yankee es uno de los padres del reggaeton que dio un nombre el género.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ DE DADDY YANKEE EN PERÚ?

La última vez que Daddy Yankee dio un concierto en Lima fue en La Pelousse, del Jockey Club del Perú, el pasado 17 de noviembre del 2018, con el tour llamado “Dura”, donde interpretó sus más grandes éxitos como “Tu príncipe”, “Lo que pasó pasó”, temas representativos del llamado old school reggaetón.

