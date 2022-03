Betssy Chávez habría plagiado el 49% de su tesis de licenciatura

El gabinete Aníbal Torres suma un nuevo integrante cuestionado, siendo esta vez la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, quien habría plagiado casi la mitad de su tesis que le valió la licenciatura en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Luego de una revisión especializada, se determinó que hasta 12 hojas de la investigación habrían sido copiadas literalmente de otro trabajo.

“En el análisis específico se han encontrado páginas completas pegadas y copiadas de diferentes fuentes que no han sido citadas a lo largo del documento. Eso es un plagio burdo y mal hecho”, declaró el investigador de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta, luego de revisar el contenido de la investigación supuestamente escrita por la congresista de Perú Libre, Betssy Chávez.

Panorama reveló que una de las fuentes copiadas sería un informa de las Naciones Unidas publicado en el 2010. De esta habrían sido copiadas una docena de páginas mientras que de otro trabajo se habrían extraído 16. Según un software de detección de plagio, el 49% de la investigación de Chávez ya existiría en otras fuentes y no habría sido citado apropiadamente.

“Tiene suerte porque su tesis es del 2015. La Ley universitaria del 2014 plantea que haya una normativa, finalmente aprobada el año 2016, donde se pide como requisito a las universidades que exijan originalidad, que tengan formas de verificar similitud y evidentemente que no haya plagio en los documentos. Si hubiese sido revisada esa tesis con la normativa actual, claramente no hubiese podido obtener su grado”, agregó Mayta.

CONTROVERSIAL RESPUESTA

“Los grupitos de poder y sus periodistas dicen que 12 de las 396 páginas de mi tesis son plagio. Panorama y El Comercio deben esforzarse un poco más”, escribió la congresista a través de su cuenta de Twitter luego de que el dominical solicitara sus descargos sobre el supuesto plagio en su tesis titulada “El tratamiento penitenciario y su influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocollay durante el 2012″.

Una vez difundido el reportaje, Chávez publicó un comunicado a través de sus redes sociales donde asegura que “la identidad de una tesis se determina en base al aporte que se obtiene del trabajo de campo, del planteamiento del problema con sus variables y del análisis de la información obtenida”. Líneas más abajo resalta que lo señalado por el software “no inhabilita o merma el valor del trabajo de investigación desplegado, mucho menos convierte a la tesis en “plagio” o “copia”.

Betssy Chávez habría plagiado el 49% de su tesis de licenciatura

Panorama logró identificar las fuentes de donde la congresista habría copiado la información y la comparó con el documento presentado a la Universidad Nacional Jorge Basadre. Se identificó un párrafo escrito idénticamente que en la versión original contaba con un indicativo de pie de página y si bien la tesis de Chávez también contaba con la señalización, esta no registraba la fuente de donde se había sacado la idea.

“(Esta tesis) no tendría utilidad. Definitivamente no. La mitad de lo que se está poniendo lo puedo encontrar en otras fuentes. Es como si fuera un Azángaro de información”, fueron las declaraciones del asesor de tesis de la Universidad Católica, José Tavera. Si bien se han encontrado estas similitudes y la congresista ha declarado que no se trata de plagio, está en manos de la propia universidad iniciar un proceso de investigación formal para determinar la validez del trabajo. De esta manera se podrá decidir si acaso Betssy Chávez plagió o no.

SEGUIR LEYENDO