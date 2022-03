Perú vs. Uruguay: Martín Hidalgo confía en triunfo de la ‘bicolor’ en Montevideo y resaltó su competitividad

Martín Hidalgo habló del momento de la selección peruana y la esperanza del triunfo ante Uruguay en Montevideo.

La selección peruana tendrá una dura misión este jueves 24 de marzo cuando se enfrente con su similar de Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos equipos tienen entre ceja y ceja la clasificación al Mundial de Qatar 2022, por lo que no escatimarán en sus estrategias para conseguir la victoria. En ese sentido, Martín Hidalgo confía en que la ‘bicolor’ se hará con los 3 puntos y resaltó la competitividad que ha tenido para medirse con cada equipo de igual a igual.

“Los chicos se lo han ganado. Perú ya dejó de ser ese equipo que en el papel era un equipo fácil. Por algo han tenido la clasificación al Mundial y hoy están a nada. Depende solo de ellos de que nos puedan dar la alegría a todo un país de poder nuevamente gritar una clasificación a un Mundial ”, comentó el exfutbolista en una entrevista para GOLPERU en la previa de la victoria de Cienciano ante Sport Boys el pasado sábado 19 de marzo.

Asimismo, se refirió al rival de turno, los mismos ‘charrúas’ que tienen la esperanza de cerrar su pase a la cita mundialista ante su gente y contra Perú, pero el hecho de que el elenco nacional dependa de sí mismo, le permita una confianza para afrontar este crucial duelo. “Será un partido difícil, estaremos frente a un rival que aspira lo mismo pero dependemos solamente de nosotros para lograr ese objetivo que todos los peruanos queremos para la alegría de la afición”, señaló el campeón de la Copa Intercontinental con el Inter de Porto Alegre de Brasil.

CONFIANZA POR LA VICTORIA

Del mismo modo, Hidalgo mostró su convencimiento por el desempeño de la escuadra peruana en el Centenario de Montevideo que permita llevarse la victoria para luego poder cerrar la doble jornada ante Paraguay en Lima. “Estoy convencido de que el equipo hará una muy buena presentación. No soy de dar pronósticos, pero sí estoy convencido de que nos darán el triunfo. Ya en casa cerraremos de la mejor manera frente a una selección que ya no juega nada, simplemente por la presentación como la selección paraguaya , pero que igual no va a dejar de ser un equipo difícil”, sostuvo el actual gerente deportivo del Sport Boys.

El que fuera jugador de fútbol en casi 20 años de carrera como profesional pidió mesura e ir partido a partido para alcanzar el ansiado objetivo. “ Hay que ir paso a paso. Nuestra primera es contra Uruguay allá en Montevideo y esperemos que los chicos puedan estar a la altura del partido y nos puedan regalar esa alegría que todos necesitamos en estos momentos”, añadió.

Y es que Ricardo Gareca y su comando técnico están ante las próximas dos fechas más decisivas de sus respectivas carreras. Tienen la posibilidad de meter a Perú nuevamente en un Mundial tras Rusia 2018. Para ello, en esta semana se vienen preparando en la Videna para afinar el once que saldrá a la cancha en Uruguay y logre la hazaña. No será nada fácil por el mismo hecho de jugarse en un escenario hostil como el Centenario, pero esta selección ha demostrado en más de una ocasión de lo que es capaz cuando juega como un equipo. El jueves 24 de marzo será el día clave.

PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA

Por último, Martín Hidalgo ha tenido un paso por la ‘bicolor’. Aunque reconoce haber logrado el sueño de vestir la camiseta nacional, confesó que se le quedó con las ganas el no haber podido jugar un Mundial. “Mi paso por selección fue maravilloso. Obviamente, me quedo con esa sensación de no poder haber logrado lo que estos chicos sí lograron. El no poder haber clasificado a un Mundial. Con selección uno siempre tiene ese objetivo de poder lograr la clasificación a un Mundial. Infelizmente no logramos, nos quedamos por un gol o dos goles. Pero bueno, al final feliz de haber vestido los colores patrios y poder haber representado de la mejor manera a mi país”, finalizó.

El actual gerente deportivo del Sport Boys se refirió a las posibilidades de que la 'bicolor' salga airosa de Montevideo y se acerque al Mundial. | Video: GOLPERU

