Universidad San Marcos: Cuándo fue la última vez que se anuló un examen de admisión

La Universidad San Marcos fue fundada 25 de julio de 1571. Foto: Andina

En la tarde del sábado 19 de marzo, la rectora Jeri Ramón declaró, en una conferencia de prensa que el examen de admisión 2022-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) quedó anulado por una filtración. Hubo reclamos y críticas de los postulantes por esta decisión, pues los dejaría sin estudios.

El ensayista Marcel Velásquez, catedrático de esta institución educativa y autor del libro “Los hijos de la peste”, contó cuándo fue la última vez que se anuló un examen de admisión en este centro de estudios.

“La última vez que se anuló el proceso de admisión en San Marcos fue en 1977. El examen se daba en dos días, 140 preguntas cada una. La hija del Director General de la PIP postulaba a Medicina y los policías encargados de brindar seguridad robaron el examen”, empezó su relato.

“La noche anterior ella tenía el examen, pero no podía resolverlo y llamó a varios amigos que también postulaban. Así el examen circuló mucho. Al día siguiente, decenas obtuvieron el mismo resultado. A partir de allí, la propia universidad asumió la seguridad del proceso. Fuente: varios profesores”, agregó.

El mismo profesor, tras enterarse de la noticia, había pedido disculpas por lo que había ocurrido con la anulación del examen de la UNMSM.

“Ante las evidencias de fraude, la rectora declara la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II en la Universidad Nacional Mayor de SanMarcos. Nuestra universidad en su hora más difícil. Como profesor, pido disculpas a todos los postulantes por este fracaso institucional”, escribió.

UNMSM DECLARÓ NULO EL EXAMEN

Las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anularon el proceso de admisión 2022-II, indicando que tenían conocimiento que la prueba exigida para ingresar al centro de estudios había sido filtrada.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, dijo la rectora Jeri Ramón en una conferencia de prensa en la ciudad universitaria y agregó que esto se hace para salvaguardar el prestigio de la institución educativa.

“El pago (por concepto de derecho al examen de admisión) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, agregó.

Las pruebas de la semana pasada y las que se iban a realizar este domingo quedaron suspendidas, y se conocerán otras fechas para tomar el examen de admisión.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, declaró Jeri.

“San Marcos no se vende, San Marcos se defiende”, concluyó la rectora en la conferencia de prensa pese al reclamo de los estudiantes y a las críticas en las redes sociales.

