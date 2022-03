Activista trans Gianna Camacho celebra que tiene DNI con su nombre: “Nada puede empañar esto tan bonito que siento”

Gianna Camacho es una periodista y activista trans. Fotos: Instagram/Twitter

La periodista y activista trans Gianna Camacho contó que ya tiene su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con su nombre y aprovechó para contar, en su cuenta de Twitter, todo lo que pasó para obtener la cédula de identidad.

“En setiembre de 2018 con mis compañeros del Proyecto Unicxs y el Observatorio de DDHH LGBT de la Universidad Cayetano Heredia, estuve en la CONACOD del Ministerio de Justicia frente a la procuradora pública del Reniec para cuestionar el por qué ellos apelan las sentencias favorables del Poder Judicial”, inició su relato.

La activista explicó que después que los jueces emiten sentencias a favor de la rectificación de los datos del DNI de personas trans, el Reniec apela las sentencias, procurando al Estado peruano. “Siempre me preguntaba en qué le afecta al Estado en que yo me llame Gianna, Leyla, Sandy. ¿En qué?”, agregó.

“Recuerdo que la procuradora se mostró sorprendida cuando le mostramos los textos de las apelaciones, por ejemplo, para ellos la cirugía de reasignación genital era una “mutilación””, escribió.

Camacho contó una experiencia de discriminación, pues el asesor que acompañaba a la procuradora -quien era el encargado de dar esas respuestas- “fue incapaz de mirarme, nunca me saludó y cuando yo hablaba, parecía que le hubieran puesto una bolsa de basura al lado, su expresión corporal así lo delataba”.

“La indignación que sentí por funcionarios públicos como él es que me propuse a invertir energía en conseguir el reconocimiento a mi identidad”, manifestó.

La periodista comentó que después de la sesión de la Comisión Nacional Contra la Discriminación (CONACOD) se emitió un informe donde se concluye que las personas trans deben tener un DNI representativo. “Reniec se comprometió a no apelar las sentencias de cambio de nombre pero sí los de cambio de sexo”, aseguró.

Gianna Camacho contó que durante muchos años tuvo que aguantar las miradas del personal del banco o instituciones a las que mostraba su documento de identidad y en varias ocasiones la acusaron “de querer suplantar a alguien para cobrar un dinero” y con la pandemia esto se acrecentó más.

“Debo ser sincera y contar que pude haber cambiado mi DNI hace mucho. Se me acercaron abogados y estudios ofreciéndome llevar mi caso, pero yo no quería ese privilegio, yo quería que el Estado me lo dé porque me corresponde, sin embargo, la pandemia me hizo cambiar de opinión, empezó a darme vueltas la idea de irme de esta vida con un nombre que no visibilizara la mujer que en vida fui... así, conversando con Leyla Huerta (otra mujer trans) , me motivó a dar el gran paso y lo mejor, hice el proceso legal con un abogado 100 puntos! El Dr. Fhran Medina”, expuso.

REGALO DE CUMPLEAÑOS

La activista trans expresó que, en julio de 2021, como regalo de cumpleaños tuvo una audiencia y luego que la jueza la escuchara le concedió la rectificación de sus prenombres, que era lo que pedía porque el cambio de sexo en el DNI es otro juicio.

“Desde que fui al Reniec con mi sentencia judicial para iniciar los trámites del cambio, no pude estar tranquila. Pensaba “ahorita me dicen que no procede” o algo similar...ya sabía que no, pero ese miedo siempre estuvo ahí. Pero nada pasó y ya tengo mi DNI”, aseveró.

Pese a que ya tiene los nombres en su DNI cuando fue a Claro Perú se sintió muy incómoda porque en la pantalla pusieron su nombre anterior y solo la inicial de su apellido, aunque debería ser al revés, denunció.

“Ahora me van a llamar por mi nombre, pensé, y asumí que sería la última vez que tendría que aguantar ese tipo de momentos, felizmente el chico que me atendió me llamó por mi apellido, como debería de ser, siempre en todo lugar llamar por los apellidos”, indicó.

Camacho aseguró que ahora cambiará el nombre de sus títulos y los certificados de estudios y de trabajo, y que uno de los motivos por los cuales no pudo estudiar nada es por los cambios que eventualmente tenía que hacer con su nombre.

“Nuevamente gracias al Dr. Fhran Medina por su empatía y por acompañarme en esta travesía, también a mi familia por su apoyo incondicional...Sé que aún falta mucho para gozar de una ciudadanía plena, pero para allá vamos”, concluyó.

