Servir abre convocatoria para pasantías en entidades públicas: postulaciones estarán disponibles hasta el 6 de julio

SERVIR

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) lanzó una nueva convocatoria dirigida a entidades públicas de todo el país con el objetivo de fortalecer las capacidades de los trabajadores estatales mediante una modalidad de aprendizaje basada en la experiencia. Se trata del Piloto de Pasantías Intrainstitucionales, una iniciativa que busca impulsar el intercambio de conocimientos dentro de las propias instituciones y promover nuevas formas de capacitación en el sector público.

La propuesta fue presentada ante más de 400 responsables de capacitación y gestión de recursos humanos de entidades de los tres niveles de gobierno. A través de este programa, Servir pretende validar una metodología que, de obtener resultados positivos, podría implementarse progresivamente en distintas instituciones del Estado para mejorar el desempeño de los servidores civiles y optimizar los servicios que reciben los ciudadanos.

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Servir impulsa una nueva modalidad de aprendizaje para servidores públicos

La Ley Servir estaría cerca de cambiar y se quitaría el derecho a la defensa legal pagada por el Estado en caso de denuncias durante la el trabajo público. - Crédito Andina

La apuesta de Servir se centra en el aprendizaje práctico. A diferencia de las capacitaciones tradicionales, las pasantías intrainstitucionales permitirán que los servidores civiles adquieran conocimientos directamente en el entorno laboral, observando experiencias exitosas y participando en procesos que ya generan resultados dentro de sus propias entidades.

Durante la presentación del programa, el presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Payva, destacó que esta modalidad representa una oportunidad para complementar los mecanismos tradicionales de formación y fortalecer las capacidades institucionales.

“El conocimiento no solo se encuentra en los libros o en las aulas; también está en las personas, en los equipos y en las experiencias que pueden compartirse para generar mejores resultados para la ciudadanía”, señaló.

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Según explicó, el programa permitirá que los participantes conozcan metodologías aplicadas con éxito en otras áreas de sus instituciones, identifiquen soluciones innovadoras y repliquen buenas prácticas que contribuyan a mejorar la gestión pública.

Además, el piloto servirá para recopilar información y experiencias que permitan perfeccionar la futura Guía para la gestión de pasantías en las entidades públicas, documento elaborado por Servir para establecer lineamientos, procedimientos y responsabilidades vinculadas a esta modalidad de capacitación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización que impulsa Servir en el marco de la Reforma del Servicio Civil, proceso que busca profesionalizar la función pública, fortalecer la gestión de recursos humanos y promover una administración estatal más eficiente y orientada al ciudadano.

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Requisitos para participar y cómo postular al piloto de pasantías

El ministro de Economía y Finanzas anunció que se están asignando S/ 100 millones para la contratación de gerentes Servir y gerentes de alto rendimiento tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales.

Servir informó que las entidades públicas interesadas podrán presentar su postulación hasta el próximo 6 de julio. La convocatoria está abierta para instituciones del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades que cumplan con una serie de requisitos establecidos para garantizar el correcto desarrollo del programa.

Entre las condiciones para participar figuran:

Contar con el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2026 debidamente aprobado.

Identificar una brecha de capacitación que requiera aprendizaje basado en la experiencia.

Definir las áreas de origen y destino donde se desarrollarán las pasantías.

Designar a los servidores que asumirán el rol de tutores y pasantes.

Nombrar un punto focal de la Oficina de Recursos Humanos o del área que cumpla funciones equivalentes.

Las entidades seleccionadas no solo participarán en la implementación del piloto, sino que también recibirán asistencia técnica especializada y acompañamiento permanente por parte de Servir durante todas las etapas del proceso.

Asimismo, tendrán la posibilidad de aportar observaciones y sugerencias para la validación de la guía metodológica que servirá de base para futuras pasantías en el sector público a nivel nacional.

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De acuerdo con Servir, esta estrategia busca promover una cultura de aprendizaje colaborativo dentro del Estado, facilitando el intercambio de experiencias entre servidores públicos y fortaleciendo la innovación en las instituciones.

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma Facilita y forman parte de una primera etapa que permitirá evaluar el impacto de esta metodología en la capacitación de los trabajadores estatales.

¿Qué es Servir y cuál es su función?

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) es una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros creada en 2008 con la finalidad de gestionar y fortalecer los recursos humanos del Estado peruano.

Su principal misión es liderar la Reforma del Servicio Civil, orientada a construir una administración pública meritocrática, eficiente y enfocada en la atención al ciudadano. Para ello, formula políticas nacionales sobre gestión de personas, emite normas técnicas, supervisa su cumplimiento y resuelve controversias relacionadas con los recursos humanos en las entidades públicas.

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La institución también promueve la profesionalización de los servidores públicos, el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos y el desarrollo de capacidades que permitan mejorar la calidad de los servicios brindados por el Estado en todo el país.