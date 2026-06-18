Perú

Más de 700.000 familias podrían acceder a mejores mercados con la industrialización de la papa en el Perú

Especialista señalan que el nuevo reglamento permitirá a los productores acceder a productos con mayor valor agregado y mejorar su rentabilidad

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Industrialización de la papa abriría mejores mercados para más de 700.000 familias. (Foto: Agencia Andina)
Industrialización de la papa abriría mejores mercados para más de 700.000 familias. (Foto: Agencia Andina)

La aprobación del reglamento de la Ley 31920, que impulsa la industrialización de la papa, abre una oportunidad para más de 700.000 familias productoras en el país, al permitirles acceder a mercados de mayor valor agregado, mejorar sus ingresos y reducir la dependencia de la venta de papa fresca. Así lo señaló Jorge Sandoval Ramírez, docente de la maestría de agronegocios de la Universidad ESAN, en declaraciones a Andina Noticias.

El especialista explicó que esta medida representa un cambio relevante en la cadena productiva del cultivo, ya que no se limita a una disposición declarativa, sino que establece acciones concretas y la participación de diversas entidades públicas para impulsar la transformación del producto. En ese sentido, consideró que se trata de una señal política importante para el desarrollo del sector agrario.

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Sandoval destacó que el nuevo marco normativo permite que los productores accedan a alternativas como chips, puré instantáneo, almidones y otros derivados industriales. Estas opciones, señaló, podrían abrir nuevas oportunidades de negocio y mejorar la rentabilidad de los agricultores, siempre que se consoliden condiciones adecuadas de financiamiento y acceso a mercados.

Entre las distintas variedades de papa, la huayro registró un precio de S/ 1,40 por kilogramo.
Entre las distintas variedades de papa, la huayro registró un precio de S/ 1,40 por kilogramo. Foto: Grains Peru Company

Nuevas oportunidades económicas

De acuerdo con el especialista, la industrialización de la papa permitiría que los agricultores pasen de un esquema centrado en la venta del producto fresco a uno orientado a productos con mayor valor agregado. Este cambio, afirmó, podría traducirse en mejores precios y mayor estabilidad económica para las familias productoras.

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En conversación con Andina Noticias, Sandoval precisó que el desarrollo de esta estrategia también implica desafíos importantes, especialmente en lo referido al acceso a financiamiento, la capacitación técnica y el conocimiento de los mercados de destino. Sin estos elementos, advirtió, la transición hacia un modelo agroindustrial podría enfrentar limitaciones en su implementación.

Asimismo, resaltó que la experiencia de productos como los chips elaborados a partir de papas nativas muestra un potencial creciente en el mercado, aunque aún es necesario ampliar y diversificar la oferta para consolidar una industria más competitiva.

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Retos en financiamiento y organización

El especialista indicó que uno de los principales desafíos será la organización de los productores en asociaciones o cooperativas que les permitan mejorar su capacidad de negociación y eficiencia en la producción. Según explicó para el citado medio, el modelo individual ya no resulta suficiente para enfrentar las exigencias del mercado actual.

Además, señaló que la implementación del reglamento requerirá la participación articulada de diversas instituciones públicas vinculadas al financiamiento, innovación agraria, sanidad y gobiernos regionales, a fin de garantizar un acompañamiento integral a los agricultores.

Sandoval enfatizó que la industrialización de la papa debe ir acompañada de una estrategia de cadena de valor que incluya infraestructura adecuada, como centros de acopio, plantas de procesamiento y sistemas logísticos eficientes. Solo así, indicó, será posible asegurar que los productos lleguen en condiciones óptimas a los mercados.

Este país de Europa es el mayor consumidor de papa por persona. (Foto: Agencia Andina)
Este país de Europa es el mayor consumidor de papa por persona. (Foto: Agencia Andina)

Hoja de ruta para fortalecer la agroindustria

El especialista sostuvo que, tras la aprobación del reglamento, es necesario establecer una hoja de ruta clara que defina prioridades, metas, indicadores y fuentes de financiamiento para la implementación de la política. Esto permitiría ordenar el proceso de transformación del sector y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

También recomendó iniciar con experiencias piloto en regiones representativas del país, con el objetivo de evaluar resultados y replicar buenas prácticas en otras zonas productoras. Este enfoque gradual, afirmó, facilitaría la adaptación de los agricultores al nuevo modelo agroindustrial.

Explora los fascinantes orígenes de la papa en la región suramericana, remontándote a la época de los Incas y sus prácticas ceremoniales que involucraban a este tubérculo. (Andina)
Explora los fascinantes orígenes de la papa en la región suramericana, remontándote a la época de los Incas y sus prácticas ceremoniales que involucraban a este tubérculo. (Andina)

Finalmente, Sandoval destacó que la medida podría contribuir a fortalecer la presencia de la papa peruana en los mercados internacionales, siempre que se avance en la formalización de los productores y se implementen mecanismos de acompañamiento técnico y financiero. “Esta es una gran oportunidad para que la papa tenga mayor presencia en mercados internacionales”, puntualizó.

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