Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán por su rol como padre con una pregunta: "¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no?"

Darinka Ramírez cuestionó a Jefferson Farfán por revelar en redes sociales la pensión de su hija y sostuvo que la paternidad no se reduce al dinero.

Mientras Jefferson Farfán mantenía su pulso mediático con Magaly Medina por el caso del servicio comunitario, la madre de su hija menor, Darinka Ramírez, le lanzó una serie de reproches públicos al enterarse de que el exfutbolista había revelado en redes sociales el monto de la pensión que paga. La influencer cuestionó que Farfán se jactara de esa cifra y le recordó, con el mismo estilo de preguntas que él usa contra Medina, que la paternidad va mucho más allá del dinero.

“¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no? Porque todos saben que hay plata como cancha, pero para el colegio la mamá es la encargada económica”, escribió Ramírez en sus redes sociales. El episodio se desencadenó cuando Farfán publicó en su cuenta de Instagram una respuesta a un reto de Medina, quien le había preguntado públicamente cuánto pagaba de pensión a su hija. El exfutbolista no eludió la pregunta.

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“Con mucho gusto le digo, paso S/7000 por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba S/9000”, escribió el exseleccionado nacional. Farfán retomó su ofensiva contra la conductora y le preguntó si había cumplido sus jornadas de servicio comunitario en las fechas y horarios registrados en el expediente judicial.

La respuesta de Ramírez llegó pocas horas después y fue directa. “Dignarse decir que pasaba tanto me daría vergüenza, cuando mi hija tuvo un apellido al año. Nos dejaste en un departamento sin cosas, tuve que comprar muebles, mesa, cosas de cocina, lavadora y gasté más de S/10.000 en poder amoblar. Te invité a conciliar por el bien de ella y no te importó”, escribió la influencer.

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La influencer replicó el estilo de preguntas de Farfán y le preguntó si sabe qué le gusta a su hija y si acudió a las terapias reeducativas.

Las preguntas de Darinka al estilo Farfán y los cuestionamientos sobre la tenencia

El tono de los mensajes de Darinka Ramírez fue deliberadamente paralelo al que Farfán ha utilizado en sus publicaciones contra Medina, donde formula preguntas directas que exigen un sí o un no. La madre de la pequeña Luana Farfán Ramírez aplicó la misma fórmula: “¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no? Sería un buen trend. ¿Fuiste a las terapias reeducativas que te obligaron, sí o no?”, comentó.

La influencer también apuntó a la contradicción entre el pedido de tenencia compartida que habría presentado Farfán en el proceso judicial y la frecuencia real con la que el exfutbolista ve a su hija. “Pides tenencia y la ves cada dos semanas, un mes o cuando te acuerdas. Aun así te invité a que asistas para el Día del Padre”, señaló Ramírez.

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Además, cuestionó que el exjugador hiciera pública la cifra de la asignación anticipada mientras le pide al juzgado que ella no hable del proceso. “Encima para terminar, pides al magistrado que ya no hable más del proceso y tú andas divulgando la asignación anticipada. ¿O se trata de que tú sí puedes hablar y yo no?”, escribió.

El mensaje final de Ramírez fue el que más circuló en redes sociales. “Sana, señor, lo que no tuviste en tu infancia bríndale a tu hija menor y no hablo solo de dinero. Ser padre abarca mucho y se hace con amor”, expresó la influencer.

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El exfutbolista Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a Magaly Medina, cuestionando si cumplió con el servicio comunitario ordenado por la justicia. La disputa entre ambas figuras públicas suma un nuevo capítulo.

El trasfondo judicial y la disputa por la pensión

El cruce entre Farfán y Ramírez no es nuevo. Semanas antes de este episodio, la influencer había señalado públicamente que el exfutbolista busca reducir la pensión de su hija de S/7000 a S/4200 mensuales, y que esa cifra no alcanza para cubrir todos los gastos de la menor. La disputa legal entre ambos incluye, según Ramírez, un proceso en el que Farfán solicita la tenencia compartida de la niña pese a la irregularidad en sus visitas.

Magaly Medina, quien fue el detonante indirecto del intercambio al retar a Farfán a revelar el monto que paga, también reaccionó a la publicación del exfutbolista, aunque de forma más críptica. La conductora publicó en sus historias de Instagram una frase que sus seguidores interpretaron como una respuesta a Farfán: “Si ser mala es darme mi lugar, poner límites, tomar decisiones radicales y no permitir que nadie venga a joderme... entonces sí lo soy”.

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Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para aclarar el monto de la pensión de su hija y, a su vez, cuestionar a Magaly Medina sobre su servicio comunitario, en un claro enfrentamiento mediático.

El caso entre Farfán y Medina, que motivó toda la cadena de publicaciones, se mantiene activo ante el Poder Judicial, donde el exfutbolista presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas a la conductora como parte de su condena por el delito de violación a la intimidad agravada.