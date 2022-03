Perú vs Paraguay: así será la modalidad de venta de entradas para la última fecha de Eliminatorias Qatar 2022

50% de hinchas podrían ir a alentar a la selección peruana en el estadio Nacional. Foto: AFP

A pesar de que aún no se juega la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el hincha peruano ya vive la última fecha. Todo luego de que la Federación Peruana de Fútbol anunciara una modalidad distinta para la compra de entradas del Perú vs Paraguay el próximo 29 de marzo en el estadio Nacional.

Y es que, para evitar que se hable de preferencias, suspicacias o problemas, el ente máximo del fútbol peruano decidió que la adquisición de tickets de haga por sorteo . Todo aquel que quiera tener la posibilidad de ser elegido primero d eberá inscribirse desde este sábado 19 de marzo desde las 10:00 a.m. (hora peruana) hasta el martes 22 hasta las 11:59 p.m desde la plataforma Joinnus. Todos tendrán la misma posibilidad de ganar mientras se inscriban dentro de ese periodo.

El día del sorteo será el jueves 24 de abril en presencia de un notario público. En esa fecha conocerás si asistirás al coloso más importante del Perú en uno de los compromisos que pueden definir la clasificación directa al mundial.

Es importante resaltar que, de forma obligatoria, los asistentes deben ser mayores de 12 años (menores de edad deben ir acompañados de un adulto responsable por su seguridad), Además, deben contar con todas sus dosis de vacuna aplicadas que le correspondan (mayores de 18 con tres dosis, menores con dos dosis). También deben asistir con doble mascarilla o una si es KN95.

CÓMO ADQUIRIR TU ENTRADA PASO A PASO

PRIMER PASO: LEE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Primero asegúrate de leer todo el proceso y verificación de la venta de entradas en el siguiente link fpf.joinnus.com. Allí también encontrarás los términos y condiciones en caso tengas algún reclamo o estés en desacuerdo con algún punto durante el proceso de compra.

SEGUNDO PASO: REGÍSTRATE

En caso aún no lo estés, deberás registrarte en la plataforma virtual Joinnus. La cuenta debe estar activa y los datos deberán ser correctos.

Una vez dentro del evento debes seleccionar “Regístrate aquí”. Allí deberás colocar todos tus datos según te solicita (nombres, teléfono, DNI, corre electrónico, etc). Asegúrate que estén correctos e igual a tu documento de identidad. Además, también te pedirá que coloques el digito de verificación, el cual está ubicado a lado de los ocho número regulares (Ej: 12345678 -1).

No olvides aceptar “Términos y Condiciones de la compra” y las “Políticas de Privacidad” para que puedas continuar con el proceso y finalizar hacienco clic en “Inscribirme”.

Atento: en caso requieras de acceso para silla de ruedas, deberán indicarlo en este paso para poder gestionar ese espacio marcando el cuadro previo a los términos y condiciones.

Plataforma Joinnus.

TERCER PASO: SELECCIONA LUGAR

Una vez registrado podrás elegir a la zona del estadio a la que quiera asistir. Solo podrás escoger una sola zona para el sorteo en el proceso de inscripción y no se podrá cambiar posteriormente. Son 7 categorías (norte, sur, occidente central, etc) las que podrás elegir, cada una con su precio detallado. Tener en cuenta que no se podrán seleccionar asientes, estas se asignarán de manera automática por la plataforma por el sistema de ganadores.

Una vez elegida la zona que deseas dale clic en “Siguiente”.

Plataforma Joinnus.

CUARTO PASO: CANTIDAD DE ENTRADAS

Aquí deberás elegir la cantidad de entradas que deseas para el Perú vs Paraguay. Ten en cuenta que solo podrás adquirir dos como máximo. En la página se indicará el precio que pagarás de acuerdo a las entradas que hayas elegido.

En caso compres dos, deberás completar correctamente los datos de tu acompañante. Sin embargo, tendrás oportunidad de cambiar los datos de resultar ganador.

Plataforma Joinnus.

QUINTO PASO: MÉTODO DE PAGO

Deberás ingresar los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Solo se aceptarán las tarjetas Visa, Mastercard, American Express o Diners Club.

Es importante resalatar que la plataforma Joinnus, para confirmar que la tarjeta ingresada en el sistema esté habilitada para pagos y compras por internet, realizará de manera automática el cobro de un sol (S/. 1.00) y esto será devuelto en un plazo de 60 días.

No olvides verificar el monto y el tipo de entradas que haz elegido porque luego de la inscripción no podrás cambiar la tarjeta ingresada, la tribuna ni la cantidad de entradas solicitadas. Deberás aceptar “Términos y Condiciones” y darle en “Continuar” para seguir con el proceso.

Plataforma Joinnus.

SEXTO PASO: RECONFIRMA DATOS

Al final, la plataforma Joinnus te pedirá que reconfirmes los datos de inscripción. Recuerda que la participación en el sorteo no es renunciable . No hay opción a devolución una vez inscrito.

Además, para verificar tu solicitud puedes darle clic en “Verifica tu inscripción”, donde deberás ingresar tu usuario y contraseña de Joinnus.

Plataforma Joinnus.

SEGUIR LEYENDO