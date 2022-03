Perú vs. Uruguay: “He pensado mucho en este partido. Uno sueña con la oportunidad de entrar”, dijo Jairo Concha

Jairo Concha debutó con la selección mayor de Perú el 16 de enero del 2022, en el amistoso ante Panamá. | Foto: FPF

La selección peruana está a poco más de una semana de jugar ante su similar de Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario de este crucial encuentro que definirá las opciones de ambos equipos de cara a la clasificación al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Jairo Concha expresó su anhelo de disputar algunos minutos en este duelo con la camiseta de la ‘bicolor’, la que vistió desde etapas de menores.

“ He pensado mucho en el partido contra Uruguay, uno siempre sueña con que se le pueda dar la oportunidad de entrar y aportar al grupo. Si no me toca, apoyar desde donde esté para que tengamos buen resultado”, comentó el jugador de 22 años en una entrevista para el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Justamente, sobre la última doble fecha del proceso clasificatorio ante ‘charrúas’ y ‘guarníes’ confesó que son dos grandes selecciones, pero que ante los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen la obligación de ganarlo. “Uruguay y Paraguay son selecciones fuertes, sobre todo Uruguay de local. Pero si nosotros hacemos nuestro juego podremos hacerle daño . Con Paraguay tenemos la obligación de ganar al ser locales ”, dijo.

Y es que estos duelos determinarán si la ‘blanquirroja’ consigue un cupo a la Copa del Mundo. Por el momento, depende de sí misma al estar en la quinta posición con 21 puntos y, a excepción de ‘La Celeste’ (cuarta con 22 puntos), está por encima de rivales directos en esta consigna como Chile (sexta con 19 puntos) y Colombia (sétima con 17 puntos). Por tal motivo, y para evitar necesitar de otros resultados, los dirigidos por Ricardo Gareca tienen la obligación de sumar 6 puntos en la doble jornada entrante. “La idea es clasificar al Mundial de manera directa, pensamos en eso” , es el principal objetivo que indicó Concha del elenco nacional.

DE SELECCIONES MENORES A SELECCIÓN MAYOR

Ahora, para el mediocampista de Alianza Lima no es una novedad defender la camiseta de Perú, ya que lo hizo en la sub-18, sub-20 y sub-23. En todas fue uno de los fijos en el once titular, aunque en la mayor, básicamente por un tema de jerarquía y experiencia, es suplente pero constantemente convocado, lo cual él cataloga como un sueño. “Ser convocado a la selección mayor es como un sueño. Uno desde pequeño siempre sueña con eso, sobre todo ahora que estamos a puertas de clasificar al Mundial. Tengo que estar feliz y vivir esta experiencia”, mencionó.

Además, una de sus más recordadas experiencias con la ‘bicolor’ fue el hecho de acompañar como ‘sparring’ al plantel que jugó en el Mundial de Rusia 2018. “ Cuando fui como ‘sparring’ a Rusia soñaba con ser parte de la selección mayor. Si esta vez clasificamos ojalá yo sea parte de la delegación ”, declaró. En aquel equipo que apoyó al equipo principal también estuvo otro habitualmente convocado como Marcos López. Por ahora, son solamente esos dos los que han llegado a ser considerados por el ‘Tigre’, pero se espera que en los próximos procesos puedan incorporarse más jugadores.

Jairo Concha marcando a Paolo Hurtado en un entrenamiento de Perú como 'sparring' en Mundial de Rusia 2018. | Foto: Difusión

FLEXIBILIDAD DE POSICIONES EN EL CAMPO

Por último, se refirió a las posiciones que puede desempeñar en el campo, partiendo por la idea de que juega como volante. “En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas ”, acotó.

SEGUIR LEYENDO