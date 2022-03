Hernán Condori: ¿por qué está siendo interpelado el ministro de Salud?

Hernán Condori ahora será interpelado por el Congreso de la República

Este 16 de marzo se está llevando a cabo la interpelación en el pleno del Congreso de la República del ministro de Salud, Hernán Condori. La sesión inició aproximadamente a las 9:30 a.m.

Desde que asumió el cargo, el pasado 7 de febrero, Condori Machado ha sido cuestionado por diversos políticos e incluso el Colegio Médico del Perí pidió su renuncia.

Conoce aquí los cuestionamientos que llevaron a que el ministro sea interpelado.

AGUA ARRACIMADA

Poco tiempo después de asumir el cargo, se difundió por redes sociales un video que muestra al titular del Minsa promocionando el agua arracimada. “Es un agua con moléculas ordenadas, como un hexágono”, se le oye decir. Señaló que las personas nacen con esta y conforme pasan los años, la van perdiendo.

Así, afirmó que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Por ello recomendó consumir el Cluster X2, la cual carece de aval científico. Incluso, en una conferencia de prensa del Consejo de Ministro dijo que vio los beneficios en Google.

A raíz de la promoción de esta sustancia, el Colegio Médico del Perú (CMP) solicitó su renuncia y destitución del Minsa. Se realizó un plantón en su contra el pasado 2 de marzo.

DETECCIÓN DEL CÁNCER

El ministro Condori también ha sido cuestionado por promocionar un método de detección del cáncer en un minuto en un video. En el mismo, dijo que el procedimiento era realizado por un licenciado en obstetricia y no por un médico. El CMP luego informó que esto está penado como una práctica ilegal de la medicina, ya que este es un procedimiento que solo un médico podría realizar.

En conferencia de prensa, la Accesitaria del CMP, Dr. Milagros Sánchez Torrejón, detalló:

“‘¿Quién realizará las colposcopias es un obstetra?’ dice él, y se está refiriendo a un licenciado en obstetricia. Eso quiero dejar bien claro, el licenciado en obstetricia, que ahora se hacen llamar obstetras, no son médicos, por lo tanto, no pueden realizar actos médicos. Y la colposcopia es un procedimiento médico que lo realiza solo el médico gineco-obstetra, el médico gineco-oncólogo y el médico cirujano con capacitación respectiva, certificada por el Ministerio de Salud”.

Al ser consultado, Condori Machado insistió que la detección de este tipo de cáncer en mujeres sí se puede realizar en un minuto.

“Cuando decimos diagnóstico de cáncer en un minuto, es que es así (…) Y que me desmienta un médico ginecólogo. Invito que me desmienta un especialista, que no desinformen (…) Con la colposcopia podemos identificar si hay lesiones precancerosas o cancerosas. Los médicos que me están escuchando saben de lo que estoy hablando y prácticamente en un minuto podemos visualizar si esa paciente tiene ciertas características de células precancerosas, y de ahí lo derivamos al médico especialista, porque yo no hago biopsia, y continuar el tratamiento”, se defendió, en su ocasión.

DENUNCIA MAFIAS

El 3 de marzo, el ministro reveló irregularidades dentro del Minsa y señaló la existencia de una mafia que busca su salida del sector. Señaló que en los 23 días que tiene en el cargo ha descubierto la existencia de “presuntas mafias de todo calibre, consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas, y que involucraría a gestiones de gobierno anteriores y que deben merecer el rechazo de todos”.

Ante ello, el CMP y los exministros de Salud, Óscar Ugarte y Hernando Cevallos, le solicitaron informar quiénes integran estas “supuestas mafias”.

“En Minsa trabajan miles de personas defendiendo la Salud. Por eso el ministro debería precisar los integrantes de las supuestas “mafias” que ha descubierto”, tuiteó Cevallos.

“La declaración del Ministro Condori que habría encontrado supuesta mafia en el Minsa lo obliga a denunciar a quienes la conforman, porque de lo contrario sólo sería una cortina de humo para cubrir las denuncias contra él por parte del CMP y otras instituciones que piden su renuncia”, dijo Ugarte en un tuit.

Por otro lado, el decano del CMP, Raúl Urquizo, sostuvo que Condori “habla de mafias cuando debería preocuparse en dar más presupuesto”. “En tres semanas él descubre lo que muchos ministros que han estado por meses no se han dado cuenta. Realmente es dar noticias para distraernos”.

RENUNCIA DE AUTORIDADES

Otro de los hechos claves desde que asumió la cartera de Salud, fue la salida de diversos funcionarios, ante los constantes cuestionamientos del ministro. El 10 de febrero, los integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN) presentaron sus renuncias irrevocables. Consideraron que “no existen condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo mencionado”.

Los exfuncionarios eran Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vásquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo y Gabriela Minaya Martínez.

Ese mismo día, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell, renunció a su cargo. A través de sus redes sociales, el exfuncionario agradeció los diez meses que estuvo en el Minsa y destacó la aplicación de más de 58 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante tiempo en el cargo.

Por otro lado, el 25 de febrero, la jefa de Inmunizaciones, Gabriela Jiménez, también renunció a su cargo - uno elemental en el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el país. La exfuncionaria además expresó que los cambios continuos en el Minsa afectaban la estructura técnica de su área. Además, denunció una serie de atropellos a su gestión desde que Hernán Condori asumió el cargo.

