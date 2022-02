Ministro de Salud investigó propiedades del agua arracimada en internet: “Entré a Google”

Hernán Condori, cuestionado ministro de Salud.

Durante la sesión de la Comisión de Salud, del Congreso de la República, el cuestionado titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, volvió a justificar los supuestos beneficios del agua arracimada, producto que promocionaba en redes sociales antes de asumir el cargo.

Incluso, el ministro contó que, ante su desconocimiento sobre el agua arracimada, buscó sus beneficios en Google, lugar en donde encontró la bibliografía en que se basó para recomendar su uso. Sin embargo, bunca lo recetó a sus pacientes, según explicó.

“Mi persona no ha hecho ninguna publicación. Pueden verificar en mi Facebook. Sencillamente, ha sido un tema muy familiar y se ha filtrado esa publicación y ha salido al aire. Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido, ni he dado [agua arracimada] a ningún paciente”, dijo el titular de Salud.

“Me presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué. Hay un doctor que hizo un trabajo de investigación que tiene 47 puntos de bibliografía y que le haré llegar, señor congresista, para que puedan todos informarse. Es un tipo de agua que, de acuerdo a la literatura científica, permite, su estructura molecular, ingresar con mayor facilidad a las membranas celulares”, respondió a la Comisión de Salud y Población del Parlamento, que preside el legislador Hitler Saavedra, de Somos Perú.

Del mismo modo, Condori se defendió de otras acusaciones que recaen en su contra, como que ejercía como ginecólogo, pese a no contar con dicha especialidad. “Yo soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo. Mi esposa es obstetra. Mi consultorio es médico-obstétrico. En ningún momento dice mi sello ‘ginecólogo’, todo Chanchamayo sabe que soy médico general, nunca me he ofertado como ginecólogo”, manifestó.

En cuanto a la denuncia por presuntos cobros indebidos en la Red de Salud de Chanchamayo, donde trabajó anteriormente, explicó que está a la espera de lo que resuelva el Ministerio Público.

“En 2019 se hace un concurso CAS, hubo quejas de los participantes, pagaron un monto para comprar materiales y actualmente ese monto está actualmente bajo custodia de su CAFAE, no ingresó a la cuenta personal de nadie. Ya he dado mi manifiesto a la fiscalía, estoy a la espera de que se pronuncie”, puntualizó.

El motivo de su presentación en la Comisión de Salud fue para que presente los lineamientos de su gestión. En ese sentir, aseguró la continuidad de los equipos técnicos del Minsa, y del proceso de vacunación contra el COVID-19.

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, quien presentó su carta de renuncia hace unos días, también participó para exponer la política sectorial y las principales medidas frente la tercera ola del nuevo coronavirus y otros temas del sector.

PEDRO CASTILLO RESPALDA AL CUESTIONADO MINISTRO DE SALUD

Ayer, el presidente Pedro Castillo respaldó a Hernán Condori como ministro de Salud pese a todos los cuestionamientos en su contra. El jefe de Estado se mostró decisivo al expresar que el actual funcionario del Minsa tiene la capacidad para dirigir dicho sector.

“Agradezco al exministro Cevallos por haberse fajado para garantizar la vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza de la posta con la escuela porque venimos de esa cantera donde más se necesita”, expresó.

Sin embargo, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, consideró lamentable la opinión del presidente.

“No se trata de que un médico de la chacra venga y conozca la salud. Es un comentario totalmente inadecuado e inoportuno, como si los médicos de la chacra conocieran más como es el sistema de salud. No estamos contra los médicos generales, estamos contra un ministro que no tiene el perfil de gestión. Ahora, todos los gremios tenemos que coordinar para tomar medidas y salir a las calles a protestar, no nos queda otra alternativa. Si no nos escuchan de buena manera, nos obligan a tomar medidas de otra naturaleza”, sostuvo.

