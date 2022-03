Hernán Condori denunció irregularidades en anteriores gestiones del Ministerio de Salud

Hernán Condori, ministro de Salud | Foto: Agencia Andina

El ministro de Salud, Hernán Condori, ofreció un pronunciamiento este jueves donde denunció supuestos actos de corrupción de sus antecesores. Señaló que en los 23 días que tiene en el cargo ha descubierto la existencia de “presuntas mafias de todo calibre, consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas, y que involucraría a gestiones de gobierno anteriores y que deben merecer el rechazo de todos”.

Señaló que esos mismos funcionarios son los que hoy pretenden desestabilizar la gestión saboteando la democracia.

Informó que en el año 2018, a través del Decreto Supremo, el Perú contrajo una deuda externa por US$ 315,65 millones, al cambio más de S/ 1,091 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Los fondos se destinarían a fortalecer el primer nivel de atención en Lima Metropolitana y regiones priorizadas mediante el programa de creación de redes integradas de salud.

“Ya han transcurrido tres años y los puestos y centros de salud siguen totalmente abandonados, no se ha construido nada de nada con el endeudamiento. Se ha ejecutado el 3.7% del presupuesto que representan 40 millones de gastos. Más de 13 millones en consultorías, sin resultados concretos, ningún expediente técnico para ejecutar obras, tres años ”, refirió el ministro.

Agregó que con este dinero se ha podido ejecutar medidas para atender a miles de familias en el primer nivel en plena pandemia. “¡Cuántas muertes se hubiesen evitado!”, afirma. Además, indicó que detectaron la intención de contratar una consultoría por más de 300 mil dólares, nada más que para hacer documentos y directivas.

Asimismo, manifestó que se han detectado presuntas compras sobrevaloradas, en el gobierno anterior. Por ejemplo, el 6 de julio del 2021 se adquirieron 383 equipos de oxigenoterapia de alto flujo y se pagó S/ 32,490 por precio unitario, y en la gestión actual a la misma empresa se le pagó S/ 17,900 por precio unitario, generando una diferencia de 4 millones. “Cómo es posible que la misma empresa y el mismo equipo médico nos venda varios millones de soles menos”, dijo.

Hernán Condori denuncia irregularidades en el Minsa.

Siguió enumerando casos similares en las compras de ventiladores mecánicos para adultos, alcohol y camas multipropósito. Y apuntó que estas son solo algunas sobrevaloraciones. Mostró una lista que van a investigar y mandarán a la Contraloría. “Aquí no hay borrón y cuenta nueva”, precisó.

En esa línea, dijo que hay 31 funcionarios investigados por beneficiarse del caso Vacunagate, y después de un año del escándalo no hay ninguna persona sancionada. Indicó que al parecer están esperando que los casos prescriban.

“¿Acaso existe una argolla de los funcionarios ‘idóneos’ de gabinete que se autoprotegen? A mí no me temblará la mano y he dispuesto a la brevedad posible emitir las resoluciones con las sanciones que correspondan, reivindicando a los médicos, enfermeras y todo el ejército de salud que estuvo en primera línea y no en el gabinete”, expresó Condori. Y dejó en claro que en su gestión nadie tendrá corona y las sanciones se cumplirán sin miedo, sin dudas, ni murmuraciones.

SOBRE LA VACUNA

El titular del Minsa también se refirió a los cuestionamientos y dudas en torno a la compra de las vacunas Sinopharm. “Todo el mundo se ha preguntado cuándo sabremos el costo de estas vacunas, yo les diré la respuesta, nunca. ¿Saben por qué? Porque los contratos tienen un acuerdo de confidencialidad para no revelar el precio”.

Condori dijo que si se le da la oportunidad –recordemos que la oposición ya alista su interpelación o censura– de seguir trabajando en el ministerio, se compromete a no permitir más consultorías sin resultados favorables para el país, no más sobrevaloraciones, no más impunidad para los funcionarios. Más bien, impulsará la elaboración de expedientes técnicos, y la ejecución de los proyectos. Y con los millones de financiamiento ejecutará mejoras en 97 establecimientos de salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.

“Trabajaremos unidos, Congreso y Ejecutivo para que la salud nunca más sea un privilegio para unos cuántos, sino un derecho para todos los peruanos. No más mafias en un gobierno del pueblo”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: