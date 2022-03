Bebés de uno y dos meses de nacidos y una adolescente de 14 años entre los desaparecidos del derrumbe en Pataz

Menores entre los atrapados tras derrumbe en Pataz

El derrumbe de tierra y piedras de una parte de un cerro en el anexo de Retamas ha traído dolor y desolación en decenas de familias que están desesperados por encontrar a sus familiares desaparecidos. Son 8 las personas cuyo rastro es desconocido hasta el momento y se teme que hayan perdido la vida tras el deslave ocurrido ayer en horas de la mañana.

El ministro de Defensa detalló un bebé de un mes, otro de dos meses y una adolescente de 14 años son los menores desaparecidos tras el derrumbe de tierra y piedras en Retamas.

“Son ocho desaparecidos, entre ellos, dos mujeres de 28 y 30 años, tres adultos de 28, 35 y 55 años; y tres menores de edad: de un mes, dos meses y un adolescente de 14 años” , reportó la periodista de RPP Noticias desde el lugar de los hechos.

Este derrumbe ha afectado a decenas de familias, quienes han sido trasladadas a otros lugares por su seguridad. Muchas pasaron la noche en un colegio y canchas de fútbol donde se instalaron carpas con camas y abrigo.

Instante del derrumbe de cerro en Pataz | VIDEO: Twitter

LABORES DE RESCATE

Ayer en la noche se suspendieron las labores de remoción de escombro debido a la falta de luz y al peligro que aún estaba latente en la zona, pues se temía que más viviendas resulten afectadas y se vengan abajo causando más daño y destrucción.

Sin embargo, decenas de personas no durmieron debido a la preocupación por no hallar a sus familiares desaparecidos y desde muy temprano iniciaron rondas por las zonas aledañas al derrumbe gritando sus nombres, pero no obtuvieron respuesta.

El reinicio de las labores de rescate demoraron más de la cuenta y esa situación causó molestias entre los pobladores que empezaron a reclamar a los trabajadores que esperaban la autorización del ministro de Defensa.

José Sánchez tiene atrapado a su yerno, César Lara Coronel, y desde las 5:30 de la mañana se encuentra en la zona del desastre y hasta el momento no se inician las labores de rescate. “Hay otros familiares que también están esperando. Tantos avances que tiene el sector minero ahorita y por qué no están apoyando, es lamentable”, dijo desesperado.

Asimismo, otros damnificados esperan la llegada del presidente Pedro Castillo, quien ayer tras su presentación en el Congreso informó que en ese instante partía hacia Pataz, pero eran las 7:00 a.m. y no llegaba, mientras que las autoridades solo decían que “estaba en camino”.

Opositores al gobierno de Pedro Castillo exigen a Pedro Castillo y al primer ministro para que declaren en emergencia a Retamas por esta tragedia que ha enlutado a decenas de familias.

En tanto, la señora Angie, pobladora de Retamas, dijo en RPP Noticias que “hay bastante gente enterrada” y que el apoyo que ha llegado es insuficiente.

“A las 7:30 de la mañana, todos están en sus habitaciones. Hay gente enterrada. No contamos con el apoyo suficiente para poder recatarle pronto y con vida. Los familiares de los que están angustiados, ellos mismos arriesgan sus vidas metiéndose ahí, tratando de excavar. Hay personas mayores de edad, hay mineros, hay niños, bebés”, expresó.

“Estamos aislados. No podemos evacuar a otro pueblo. Estamos aislados porque todo está derrumbado, no hay pase para Trujillo. Toda la parte que se ha derrumbado, está partido y por lo visto se va a seguir rajando”, alertó.

