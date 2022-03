Conoce 3 recetas deliciosas y saludables que puedes preparar con espárragos

(iStock)

Los espárragos son una hortaliza originaria de Asia que se pueden implementar en diferentes preparaciones para aportar un toque diferente gracias a su distintivo sabor que lo hace el complemento perfecto para diferentes comidas pero también queda increíble como un snack por si solo.

Este vegetal posee increíbles propiedades para la salud debido a la gran cantidad de fibra y vitaminas que posee . Por eso, incorporarlo a nuestra dieta diaria es una buena idea para aprovechar todos los beneficios que nos puede aportar.

Si quieres conocer 3 recetas deliciosas y fáciles de hacer con espárragos, continúa leyendo la siguiente nota.

PIZZA DE ESPÁRRAGOS

Esta comida tradicional de Italia es una de las favoritas de grandes y chicos. Si bien se suele creer que no es saludable, esto no puede estar más alejado de la verdad. Lo cierto es que la elaborada en casa o de forma artesanal si es saludable, ya que esta no llevará las grasas y aceites industrializados que sí llevan las elaboradas por cadenas de comida rápida. Además, la pizza es un alimento que combina perfectamente proteínas y carbohidratos, nutrientes esenciales en nuestra alimentación diaria.

Si nosotros mismos la preparamos podremos elegir la calidad de nuestros ingredientes. Para esta receta compraremos o elaboraremos nuestra propia masa y salsa de tomate. Encima de eso colocaremos el queso que elijamos y algunos espárragos. Si queremos podemos sumarle más cosas como champiñones, salami, jamon, etc. Al agregarle espárragos, no sólo le daremos un tpque de color a nuestra pizza, sino también un sabor diferente y, claro, una carga nutricional más elevada, perfecta para introducir este vegetal a la dieta de los más pequeños.

QUICHE DE ESPÁRRAGOS

El quiche es un plato que suele gustar a todos por lo suave que es y el toque casero que siempre tiene. Si bien la receta original puede no resultar tan ligera para muchos al llevar lácteos y carnes como el jamón o tocino, si quieres darle un giro vegetariano puede reemplazar la leche normal por deslactosada y la carne por espárragos verdes.

Estos no sólo le darán un delicioso sabor al cocinarse en el horno y mezclarse con los demás ingredientes. Sino que también aportarán cuerpo al pastel, puedes combinar otros vegetales con sabores fuertes como los champiñones que forman un dúo ideal con los espárragos.

CREMA DE ESPÁRRAGOS

La crema de espárragos es una de las sopas más ricas, gracias a su delicioso sabor y su cremosa textura se ha convertido en la favorita de miles de personas que no dudan en disfrutarla durante todo el año, incluso en los meses de calor.

Esta preparación no sólo es de las más sencillas de hacer si recién estás aventurándote en el mundo de las sopas y cremas, sino que también es de las más rápidas ya que no te llevará mas de 20 minutos elaborarla. Si quieres darle un giro diferente puedes agregarle algunos topping como queso feta o algunas avellanas picadas para darle un toque diferente al sabor y a la presentación.

PROPIEDADES DE LOS ESPÁRRAGOS VERDES

Los espárragos verdes son una fuente importante de ácido fólico, este es un nutriente importante que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Además, contiene el doble de vitamina C que el espárrago blanco.

Gracias a ser rico en vitaminas antioxidantes, este vegetal es uno de los que previene enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o el envejecimiento prematuro.

Recetas gratis. Conoce 3 recetas deliciosas y fáciles para preparar con espárragos. (Foto: Pexels)

