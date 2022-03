Cómo limpiar zapatillas blancas y dejarlas como nuevas: trucos que sí funcionan

Conoce los mejores trucos para limpiar tus zapatillas blancas y dejarlas como nuevas.

Uno de los dolores de cabeza que sufrimos es cuando vemos que aparecen unas manchas en las zapatillas blancas. Aunque somos muy cuidadosos y evitamos que alguien las pise, en el momento menos esperado podemos pasar por un lugar donde se generen estas marcas en la tela del calzado.

Existen varios trucos para limpiar tus zapatillas y que queden como nuevas sin necesidad de ir a un lugar especializado, o en el peor de los casos, gastar dinero comprando un par nuevo y botando las que tenemos.

La primera tarea que debemos cumplir es leer la etiqueta que viene al interior de nuestras zapatillas. En ella indica tu talla, el modelo, marca y también las sustancias prohibidas que no debes usar en el material, así como otras indicaciones, como por ejemplo, no lavarlas con agua caliente, no ingresarlas a la lavadora o secadora, entre otras.

Ya que cumplimos con este primer paso, nos preparamos para poner en acción estos consejos de limpieza. ¡Comencemos!

¿CÓMO LIMPIAR TUS ZAPATILLAS BLANCAS?

(Antes de empezar con la limpieza, retira los cordones y plantillas. Si se encuentran limpios, deja que se aireen, sino procede a lavar los pasadores en la lavadora o a mano. En el caso de la plantilla, usa un trapo suave con jabón y frota suavemente. Si están muy gastadas, procedemos a cambiarlas por unas nuevas).

1. Elimina el exceso de suciedad: para hacerlo, tienes que usar un cepillo suave (por ejemplo, uno que ya esté usado, como un cepillo de dientes gastados). Con esto nos ayudaremos a quitar el polvo y tierra de la superficie, teniendo mucho cuidado de no raspar el material que se encuentra al exterior, sobre todo si posee algún tipo de decoración.

2. Mezcla agua y jabón: usa uno que sea para el lavado de manos o cuerpo, no el que sea de ropa ya que posee químicos muy fuertes. Esto lo vamos a unir hasta formar una espuma algo cremosa, la cual lograremos con un poco de agua tibia. Ahora, tomamos un paño o trapo fino para humedecerlo y frotar suavemente donde están las manchas.

(Si no tienes a la mano jabón, puedes cambiarlo por unas cucharaditas de bicarbonato de sodio)

3. El mismo paño/trapo que usamos con el jabón, lo enjuagaremos muy bien y lo remojaremos en agua tibia, y lo pasaremos por las zonas donde tenemos que quitar el espumado que creamos. Frota suavemente.

4. Ya que quitamos el exceso del jabón y agua, pasamos a secar las zapatillas. Podemos usar un método fácil, el cual consiste en colocarlas sobre una toalla o papel periódico. El interior lo vamos a rellenar con papel toalla.

(Es importante que el secado sea en la sombra, no bajo el sol porque podría poner nuestras zapatillas amarillas).

¿CÓMO ELIMINAR MALOS OLORES DE LAS ZAPATILLAS?

Existen varios trucos que puedes poner en práctica para poder eliminar los malos olores de las zapatillas, los cuales se generan por el sudor y el uso que les damos. Es normal que esto suceda, pero lo podemos solucionar con estos consejos:

- Coloca en el interior unos sobres de té o infusiones que tengan un aroma fuerte.

- Mezcla ¼ de taza de bicarbonato de sodio, ¼ de taza de polvo de hornear y ½ taza de maicena. Esta la debes espolvorear en el interior.

- Otro remedio casero para eliminar olores es colocar una pastilla de jabón en el calzado y dejarla allí toda la noche.

- Una buena higiene en los pies evitará que se acumulen malos olores. Sécalos bien después de bañarte y usa medias cómodas.

- Uno de los errores más comunes es guardar las zapatillas en lugares cerrados o en su propia caja. Es mejor dejarlos que se aireen en un lugar donde corra aire.

