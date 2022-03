Raúl Romero: ¿Cuál fue su relación con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos?

Raúl Romero estaba en vivo cuando comenzó el terremoto del 2007 en el Perú.

Las revelaciones de Germán Vargas, uno de los fundadores de la desaparecida banda Nosequién y los Nosecuántos ha generado la atención de los fanáticos de la banda. El exbaterista contó que Raúl Romero, la voz de la banda, tomó una postura política y por esa razón se modificaron las letras de las canciones.

Romero, conocido como el popular Cara de Haba, ha tenido una importante carrera como conductor de televisión con programas emblemáticos. Además, ha impulsado una carrera como solista con la que ha logrado varios éxitos. Pero un aspecto que quizás sea desconocido es el de sus vínculos políticos con el régimen fujimorista.

Fue en la época de mayor furor de la banda. Sus letras con mucho sarcasmo buscaban abordar asuntos sociales e incluso políticos. De allí sus éxitos como Magdalena y Las Torres. Sin embargo, tal como señala Germán Vargas, en los últimos años de la agrupación, se vieron ciertos cambios de rumbo.

Cuando salieron a la luz todas las reuniones secretas que había tenido el exasesor Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se conoció que Romero habría asistido hasta en cinco oportunidades para expresar su apoyo al régimen de Alberto Fujimori. Sobre Montesinos, Romero en un momento resaltó su imagen y dijo que se había “metido a la cloaca y peleado contra las ratas”.

Otro escándalo que rodeó al líder de la banda, ocurrió en el año 2001. En una declaración, indicó que las masacres de Barrios Altos y La Cantuta “fueron un precio que tuvimos que pagar para la pacificación” del país. Esos polémicos dichos generaron la indignación de diferentes colectivos y familiares de los deudos. Es por ello que en una oportunidad recibió huevazos en su auto y le bloquearon la salida de su auto de Panamericana Televisión. Romero se mostró bastante afectado y eventualmente las temáticas de sus letras abandonaron totalmente los asuntos políticos.

Además, en otro momento, Romero calificó como “héroe” a Fujimori y señaló que era “una pena que no permitieran su reelección”. Precisamente, cuando Fujimori se enfrentó en las elecciones contra Mario Vargas Llosa, Romero lanzó una canción que criticaba duramente al hoy Nobel de Literatura.

¿QUÉ DIJO GERMÁN VARGAS?

En su hilo de Twitter, Germán Vargas contó que las rencillas empezaron luego del éxito de la canción “Magdalena”, precisamente durante la creación de la canción “Las Torres”, lanzada oficialmente en 1991, en el segundo álbum “Con el respeto que se merecen”.

“Como Raúl (a quien llamábamos Estrellita) no llegó a la prueba de sonido, seguimos probando el sonido Alfredo, Fernando y yo. En esa prueba de sonido hicimos Las Torres. La hicimos toda, faltaba letra. Alfredo se fue a su casa y llegó con la letra escrita para el concierto de la noche. Y él la cantó esa noche. A Raul lo pusimos a tocar tumbas. Por eso Raúl no canta Las Torres”, contó.

De acuerdo con el exbaterista, la letra actual de la canción “Las Torres” es muy diferente a la original y estaba planteada inicialmente para lanzarse en el primer álbum de la banda, llamada “No somos nada”. Sin embargo, “la disquera, EMI, nos dijo que la guardáramos para el segundo. Entre el primero y el segundo pasaron muchas cosas”.

“La canción Las Torres (Los Terroristas) fue compuesta mucho antes de que saliera (tergiversada) al aire. Yo estuve cuando se compuso pero no cuando la rehicieron, cambiando la letra para cumplir con el quehacer político”, escribió el exbaterista.

“Las broncas políticas con Romero impidieron hacer música en joda y con altura. Yo no trabajo con geishas, y me fui (...) Pasar de ser un grupo contestatario a ser un grupo de comechados. No pues”, añadió Germán, quien aseguró también que intentaron sacarlo de las fotos tras su retiro.

