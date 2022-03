César Hildebrandt reveló que Pedro Castillo mostró interés de sumarlo al canal de Estado

Luego de dos meses de la entrevista que el presidente Pedro Castillo concediera a César Hildebrant, el periodista ha dado a conocer una nueva anécdota de aquel encuentro. Cabe recordar que esta fue la primera vez que el jefe de Estado tenía un encuentro formal con la prensa luego de medio año de haber asumido el cargo. A través de las redes sociales de “Hildebrant en sus trece” se citó lo dicho por el controversial periodista.

“He pensado mucho en si contar esto o no, pero lo haré” , se lee al inicio de la publicación en Twitter. Hildebrant, durante una reciente transmisión virtual, recordó que antes de comenzar la entrevista con Pedro Castillo, ambos se encontraban solos y fue en ese preciso momento que el mandatario aprovechó para hacerle una propuesta que el periodista no tomó a bien.

“Me habló de su interés para que yo tuviera presencia importante en Canal 7 (nombre con el que usualmente se refiere al canal de Estado, TV Perú). Me supo muy mal, como si pudiese comprar mi benevolencia”, señala el tweet que repasa la revelación hecha por César Hildebrant.

La publicación en redes sociales no detalla si el presidente detalló las funciones que le hubiese gustado que César Hildebrant asumiera en el mencionado canal, no se especificó si deseaba verlo conduciendo un programa periodístico, dirigiendo un equipo periodístico o estando a cargo de algún otro tipo de función dentro de la institución.

Esta no es la primera vez que el polémico periodista da detalles de su primer encuentro con el presidente de la República. En la edición de “Hildebrant en sus trece” en la que apareció la versión escrita de su conversación, también se podía leer una columna en la que el hombre de prensa compartía sus impresiones del hombre que había esperado varios meses para establecer contacto con la prensa nacional.

“Al salir de la entrevista, un asesor de Castillo me dijo algo de muy mal gusto. Dijo: “Señor Hildebrandt, su semanario no tiene publicidad estatal, ¿no?””. “No la tengo ni la quiero”, fue la respuesta que el periodista asegura haberle dado a quien se acercó a él.

En la misma publicación, César Hildebrant recalcó que el presidente Pedro Castillo “no tiene un plan para el Perú, es duro decirlo y eso es alarmante, pero no tiene una concepción de lo que quiere hacer con el país, no tiene un horizonte de sus prioridades”.

Esta no era la primera vez que el periodista comentaba sobre las falencias de quien hoy dirige el rumbo del país, pero sí se trataba de la primera vez que lo hacía tras haberlo tratado. “[Pedro Castillo] Necesita ahora una rectificación central. Es un hombre bueno, pero sin rumbo, sin brújula, sin capital (...) Hago una invocación, organícese, establezca un plan, priorice, rodéese de gente menos chiquita mentalmente. El Perú lo necesita. Sino la oposición se lo va a devorar”, escribió en su columna.

INJERENCIA POLÍTICA EN TV PERÚ

Semanas atrás, tras su despido de TV Perú, el periodista Enrique Chávez denunció la supuesta injerencia de figuras ligadas al Ejecutivo en la conducción del canal. Durante una entrevista con el portal Epicentro señaló que la designación del nuevo presidente ejecutivo, Joseph Dager y el papel que tomó el Gerente de Prensa, Juio Navarro, sumado a la coyuntura política que se vivía en aquellos días, le daba a entender que su salida del canal se aproximaba. Definitivamente, sentí una hostilización en esta última etapa”, dijo.

El periodista comunicó su despido en vivo y señaló que había sido repentino. | Foto: Composición / Infobae

En otro momento de la conversación, Chávez señaló que no le agradó la idea de que los directivos aseguraron que quienes trabajaban en el mencionado canal deberían identificarse como servidores públicos; es decir, funcionarios que trabajan para el Estado peruano cuando su condición de periodista los obliga a mostrar independencia de quien o quienes estén ocupando puestos claves en el gobierno.

