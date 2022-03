Test viral: ¿qué copa de champán se llenará primero? (Foto: Captura)

Este es un nuevo reto viral que pondrá a prueba tu mente y se trata de las copas de champán, donde a simple vista puede darnos una idea muy distinta a lo que en realidad sucedería si vemos a detalle.

Este reto viral puedes realizarlo solo o con familiares, si es en grupo podrás saber quién tiene una capacidad más desarrollada para resolver este tipo de acertijos. Así también sabrás cuánto tienes que entrenar tu mente, pero es importante que tengas muy en claro que la realización de este test no solo es para realizar ejercicios mentales, sino también para que se trate de un momento divertido en familiar, amigos o personal.

Es por eso que a continuación te mostramos el acertijo visual que ha generado un gran debate en las redes sociales y tú ¿podrás realizarlo?

TEST VIRAL:

A continuación verás 4 copas y la pregunta es ¿cuál copa se llenará primero? Aparentemente puedes ver que hay repuestas obvias pero no es así, tienes que ver a detalle cuál es aquella copa que se llenará primero. Nuestro consejo es que observes a detalle todo, hasta el último centímetro de cada imagen y aunque no lo creas eso no te tomará mucho tiempo, pero sí te asegurará dar con la respuesta correcta.

Si pudiste encontrar la respuesta en menos de 10 segundos, entonces también puedes describir cuál es el orden en el que se llenarán las copas, si lo haces simplemente eres uno de los más grandes desarrolladores de acertijos visuales.

No olvides utilizar un cronómetro para que midas tu rapidez.

Test viral.

RESPUESTA DEL TEST VIRAL:

Si llegaste hasta aquí es porque quieres conocer si tu respuesta es la correcta y por supuesto que te la mostraremos.

La primera copa que se llenará es la número 2.

La segunda copa que se llenará es la 4, le seguirá la número 1 y por último la número 3.

Si esa fue tu respuesta, solo nos queda felicitarte porque eres casi un maestro de los retos visuales, si ese no es tu caso, no hay problema es parte del aprendizaje. Siempre es bueno intentar nuevas cosas, resolver acertijos mentales es bueno para nuestro cerebro. Por eso, te recomendamos visitar nuestra sección de acertijos donde podrás encontrar muchos retos visuales y mentales.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

